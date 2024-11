GEOLIER annuncia il singolo “MAI PER SEMPRE”

Geolier è pronto a stupire il suo pubblico con il tanto atteso secondo capitolo del suo ultimo album di successo. Con il disco intitolato “Dio lo sa – Atto II”, in uscita il 22 novembre, l’artista si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia e del rap italiano.

“Mai per sempre” è il singolo che anticipa il lancio del nuovo album, un brano che racconta di ferite mai rimarginate e di parole che non cambiano le cose. Questa sorpresa musicale sarà disponibile ovunque a partire dal 20 novembre.

Le collaborazioni di Geolier per questo progetto sono di altissimo livello, con la presenza di artisti del calibro di Rose Villain e Cosang. Queste scelte sono dettate non solo dalla bravura dei musicisti coinvolti, ma anche dal profondo legame di amicizia che li lega a Geolier.

Il rapper ha personalmente presentato la tracklist dell’album, svelando i titoli delle tracce e le produzioni coinvolte. Con brani come “Reale”, “Tu ed io” in collaborazione con Rose Villain, e “Cchiu’ fort” insieme ai Cosang, Geolier promette un lavoro musicale di altissima qualità.

L’album “Dio lo sa – Atto II” sarà disponibile in diversi formati, tra cui il CD autografato e il vinile rosso trasparente. Per celebrare il lancio, Geolier incontrerà i suoi fan in due speciali instore a Napoli e Milano.

Ma le novità non finiscono qui: Geolier ha annunciato anche l’uscita del suo primo libro intitolato “Per sempre”, disponibile nelle librerie a partire dal 19 novembre. Un racconto intimo che ripercorre il suo cammino artistico e personale.

Con un 2024 ricco di successi e di record battuti, Geolier si conferma come una delle figure di spicco della scena musicale italiana. In attesa dell’inizio del tour nei palasport, l’artista vanta già un’impressionante vendita di 350.000 biglietti per i suoi live tra il 2024 e il 2025.