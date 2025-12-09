GEOLIER annuncia “TUTTO È POSSIBILE”: il suo quarto attesissimo album fuori ovunque il 16 gennaio

Un nuovo capitolo sta per aprirsi nella carriera di uno degli artisti più amati e influenti della scena urban italiana. Geolier annuncia ufficialmente l’uscita del suo quarto album, “Tutto è possibile”, disponibile ovunque dal 16 gennaio 2026. Dopo il successo travolgente di “Dio lo sa”, disco rimasto per oltre un anno nelle classifiche e secondo più ascoltato del 2025 su Spotify, il rapper partenopeo si prepara a un ritorno che promette di segnare un nuovo punto di svolta nella musica italiana.

Il comunicato conferma che il nuovo progetto, firmato Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, è già atteso come uno degli album più determinanti degli ultimi anni. “Tutto lascia intuire che questo progetto sarà destinato a entrare nella storia, non solo per la forza di chi lo firma, ma per l’energia con cui Geolier trasforma ogni uscita in un evento nazionale”, recita la nota. Un’affermazione che trova riscontro nei numeri: 91 dischi di platino, 38 d’oro, oltre 1,5 miliardi di streaming e 468 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Prima dell’uscita del disco, l’artista ha conquistato la vetta delle piattaforme con i due brani che ne hanno anticipato l’arrivo: “Fotografia” e “081”, entrambi interamente in napoletano. In particolare, “Fotografia” ha debuttato direttamente al primo posto su Spotify, Apple Music e YouTube, confermando la capacità di Geolier di unire autenticità e versatilità. “Con questi brani ha mostrato ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena”, si legge nel comunicato.

La forza di Geolier, infatti, risiede nella sua capacità di parlare al cuore di Napoli ma di arrivare ovunque, mescolando linguaggi, sonorità e identità locali in un universo musicale ormai universale. “Tutto è possibile” promette di amplificare questo percorso, proiettando l’artista verso nuove conquiste e affinando ulteriormente il suo linguaggio.

Non solo musica: il 2026 sarà anche l’anno del “Geolier Stadi 2026”, un tour monumentale che toccherà i principali stadi italiani. Dopo le tre serate tutte esaurite al Maradona di Napoli — un record già annunciato a mesi di distanza — il tour farà tappa anche al San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma. Ad aprire la tournée, la “data zero” del 6 giugno 2026 a Termoli, mentre le successive tappe vedranno il rapper protagonista a Messina (23 giugno) e poi nei tre eventi sold out a Napoli il 26, 27 e 28 giugno.

Geolier è oggi considerato un punto di riferimento assoluto per la musica urban italiana. In pochi anni ha ridefinito le regole del successo locale e nazionale, dimostrando che il confine tra linguaggio e appartenenza può trasformarsi in una forza universale. Dopo aver pubblicato nel 2024 il suo primo libro “Per sempre” e aver esaurito tutti i biglietti del “Geolier Live 2025”, il suo percorso artistico sembra solo all’inizio di una fase ancora più ambiziosa.