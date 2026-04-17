Geolier si aggiunge al Concerto del Primo Maggio 2026: lineup eccezionale a Roma

Geolier entra nella ricca lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, dedicato al lavoro dignitoso e trasmesso in diretta su Rai 3 e Radio 2.

Il Concerto del Primo Maggio 2026 di Roma si prepara a stupire ancora una volta il pubblico con un cast di altissimo livello, arricchito dall'annuncio di Geolier tra i protagonisti di questa edizione. Nel cuore di Piazza San Giovanni in Laterano, migliaia di persone si riuniranno per celebrare la festa dei lavoratori accompagnati dalla migliore musica italiana, in un evento che sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

Quest'anno il Concertone si sviluppa attorno al tema "LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale", un argomento di grande attualità che promette di essere al centro della riflessione collettiva durante la giornata.

Geolier, tra i fenomeni musicali più eclatanti degli ultimi dieci anni, torna per la seconda volta sul prestigioso palco romano dopo il grande successo dell'album "Tutto è possibile", già doppio platino e in vetta alle classifiche FIMI/NIQ. L'artista è inoltre atteso con il suo tour "Geolier stadi 2026", confermandosi uno dei protagonisti assoluti della scena italiana.

La lineup di quest'anno, in continuo aggiornamento, vede già annunciati: ANGELICA BOVE, BIRTHH, DELIA, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, EMMA NOLDE, FRAH QUINTALE, GEOLIER, LA NIÑA, LITFIBA - nella leggendaria formazione degli anni '80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo -, RICCARDO COCCIANTE e SAYF.

A rendere ancora più ricca la proposta musicale ci sono le tre vincitrici del contest 1MNEXT dedicato ai progetti emergenti: BAMBINA, CAINERO e CRISTIANA VERARDO.

Il Concerto del Primo Maggio conferma il proprio ruolo di protagonista nella narrazione musicale e sociale italiana: "Il domani è ancora nostro" è il messaggio scelto per questa edizione dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli, un inno alla contemporaneità e alla costruzione del futuro attraverso la musica, mettendo insieme voci affermate e talenti emergenti.

Un evento a libero accesso, che negli anni ha saputo unire generazioni e sensibilità diverse in un mosaico sonoro che rispecchia la società italiana di oggi. Lo storico appuntamento si conferma così come una grande festa popolare e un momento di riflessione sulle tematiche sociali più urgenti.

La copertura mediatica sarà ampia: Rai Radio2, radio ufficiale dell'evento e di 1MNext, racconterà il backstage con interviste dal vivo e contenuti social esclusivi, mentre la trasmissione in visual radio aggiungerà un'ulteriore dimensione all'esperienza.

Il Concerto del Primo Maggio 2026 vede il sostegno di importanti sponsor e partner come Plenitude, Intesa Sanpaolo, SIAE, Fondimpresa, Nuovo IMAIE e altri, a testimonianza del valore culturale e sociale dell'iniziativa.

Piazza San Giovanni si prepara dunque ad accogliere una nuova edizione indimenticabile, tra musica, attualità e futuro, confermando il Concertone uno degli appuntamenti più attesi della primavera romana.