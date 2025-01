GEOLIER: il fenomeno musicale italiano inaugura il 2025 con il tour più atteso

GEOLIER ha chiuso il 2024 alla #1 della TOP ALBUM ITALIA e tra i 5 più ascoltati in Europa su Spotify. Il suo brano multiplatino “I P’ ME, TU P’ TE” ha raggiunto la vetta della TOP SONG ITALIA della piattaforma. Il 27 settembre 2025, per la prima volta nella sua carriera, calcherà il palco dell’ARENA DI VERONA, chiudendo così una grande stagione live che lo ha visto trionfare nei palasport e all’Ippodromo di Agnano a Napoli.

Con il secondo capitolo del suo ultimo album, “DIO LO SA – ATTO II”, già certificato quadruplo platino da FIMI/GfK Italia, ha conquistato la #1 della Classifica Fimi Top Album. Il successo dell’album è stato tale che tutti e otto i brani hanno debuttato nella TOP 20 di Spotify Italia.

Lo scorso novembre, ha anche lanciato il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che ripercorre le tappe della sua carriera artistica e personale. Il tour “GEOLIER LIVE 2025” vedrà l’artista esibirsi in diverse città italiane, con date già sold out in luoghi prestigiosi come il Palazzo del Turismo di Jesolo, il Palazzo dello Sport di Roma e l’Unipol Forum di Milano. L’artista si esibirà anche due volte all’Ippodromo di Agnano a Napoli, consolidando il suo legame speciale con la città.

GEOLIER continua a infrangere record e a conquistare il cuore del pubblico con la sua musica. L’annuncio del tour del 2025 è solo l’ultimo capitolo di una carriera in costante ascesa per l’artista italiano che non smette di sorprendere e emozionare il suo pubblico.