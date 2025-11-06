GEOLIER torna con il nuovo singolo “FOTOGRAFIA”, fuori ovunque venerdì 7 novembre.

Geolier, uno degli artisti più riconoscibili e influenti della scena musicale italiana, sta per lanciare un nuovo singolo intitolato “Fotografia”. Questo attesissimo brano sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da venerdì 7 novembre, segnando un ulteriore passo avanti nella carriera dell’artista, conosciuto per la sua autenticità e versatilità. Di recente, ha sorpreso i fan con “AMEN Freestyle”, una traccia che conferma il suo dominio nella scena musicale grazie al suo controllo linguistico e metrico.

Il nuovo singolo “Fotografia”, pubblicato sotto le etichette Atlantic Records Italy e Warner Music Italy, promette di trasmettere intensità e veridicità, sostenuto da una scrittura che continua a maturare. I fan hanno già avuto un assaggio del brano grazie a un video in studio pubblicato sui canali social di Geolier, che ha seguito una serie di indizi lasciati nei giorni precedenti.

L’annuncio di “Fotografia” è solo l’inizio di ciò che si preannuncia un anno straordinario per Geolier. Il rapper napoletano celebrerà i suoi successi inarrestabili con il “GEOLIER STADI 2026”, il suo primo tour negli stadi italiani. Dopo un anno di trionfi, l’artista porterà le sue sonorità potenti in luoghi iconici come lo Stadio San Siro di Milano e lo Stadio Olimpico di Roma, tra gli altri. L’unico appuntamento a Napoli, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, ha già registrato il tutto esaurito nelle prime due date, portando alla programmazione di una terza.

Geolier ha dimostrato negli ultimi anni di essere un fenomeno musicale senza eguali, diventando un punto di riferimento nell’urban italiano. Con 89 dischi di platino e 37 dischi d’oro, oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di visualizzazioni su YouTube, la sua ascesa sembra inarrestabile. La sua musica non è solo un successo commerciale; è un legame profondo e autentico con il suo pubblico.

Il 2025 ha visto il lancio del suo primo libro “PER SEMPRE” e un tour completamente sold out nei palasport, conclusosi nell’incantevole Arena di Verona. Ora, nel 2026, Geolier si prepara a dominare i palchi degli stadi, testimoniando ancora una volta la sua capacità di superare ogni confine musicale e geografico.

Per ulteriori informazioni sui biglietti del tour “GEOLIER STADI 2026”, è possibile visitare Ticketone.it e consultare i circuiti di vendita abituali.