GEOLIER: torna con il suo nuovo singolo “081”, fuori oggi ovunque

Geolier non si ferma mai. Dopo il successo travolgente di “Fotografia”, brano interamente in napoletano che ha conquistato la vetta delle classifiche su Spotify, Apple Music e YouTube, l’artista torna oggi con un nuovo singolo: “081”. La traccia, pubblicata da Atlantic Records Italy e Warner Music Italy, rappresenta un omaggio alla sua città e alla sua identità più autentica.

“081 è appartenenza, è Napoli, è la città che ha visto nascere Emanuele e che ancora oggi lo riconosce prima come persona che come artista”: così viene descritto il brano nel comunicato che accompagna il lancio. Un messaggio chiaro, diretto e potente, che riafferma il legame indissolubile tra Geolier e le sue radici.

L’artista partenopeo ha svelato in anteprima un frammento della canzone direttamente sul proprio profilo Spotify, in una modalità innovativa per il mercato italiano. Lo spoiler ha permesso di scorgere anche parte di quello che sarà il videoclip ufficiale, la cui uscita è prevista per venerdì.

A soli 25 anni, Geolier è già considerato una delle figure più influenti e rispettate della scena urban italiana. Con stadi pieni, milioni di ascolti e una credibilità consolidata, ha saputo trasformare la sua autenticità in un marchio distintivo. “081” rappresenta una nuova dichiarazione d’intenti: un ritorno al rap più crudo e iconico, in cui emerge ancora una volta la sua versatilità e la capacità di coniugare il linguaggio della strada con quello del grande pubblico.

Il nuovo singolo arriva dopo la pubblicazione a sorpresa di “Amen Freestyle” e il successo di “Fotografia”, il primo brano che anticipa ufficialmente il suo quarto disco in studio. L’artista continua così a costruire un percorso solido, fondato su credibilità e stile personale.

Il 2026 sarà per lui un anno storico. Dopo aver dominato i palasport nel tour “Geolier Live 2025”, l’artista si prepara a calcare per la prima volta i palchi dei grandi stadi italiani con il “Geolier Stadi 2026”. Le date confermate sono:
6 giugno a Termoli (Arena del Mare 42° 15° – data zero),
13 giugno a Milano (Stadio San Siro),
19 giugno a Roma (Stadio Olimpico),
23 giugno a Messina (Stadio Franco Scoglio),
e tre date consecutive a Napoli, il 26, 27 e 28 giugno, allo Stadio Diego Armando Maradona, già tutte sold out.

Con oltre 90 dischi di platino, 38 dischi d’oro, più di 1,5 miliardi di stream totali e 468 milioni di visualizzazioni su YouTube, Geolier è oggi uno degli artisti italiani di maggior successo. La sua carriera continua a infrangere record non solo discografici ma anche dal vivo: è stato il primo artista a esibirsi per tre concerti consecutivi completamente esauriti allo stadio Maradona e sarà il primo in assoluto a suonare due volte all’Ippodromo di Agnano.

Nel 2025 l’artista ha presentato il suo libro “Per Sempre”, in cui racconta il cammino che lo ha portato a essere ciò che è oggi, sia come uomo che come musicista. Un’autenticità che rimane al centro del suo linguaggio artistico e che lo ha reso un punto di riferimento indiscusso per la nuova generazione del rap italiano.

Con “081”, Geolier riafferma la propria identità e il suo legame con Napoli, una città che per lui continua a essere non solo origine ma fonte inesauribile di ispirazione. Un brano che segna un nuovo capitolo nella carriera di un artista che, ancora una volta, dimostra di essere “overo”.

