Giorgia festeggia 30 anni di carriera: record di live e nuovo album speciale

Giorgia chiude due anni di tour da record con oltre 290.000 biglietti venduti e annuncia la nuova edizione speciale dell'album G+1, con inediti e versioni live.

Giorgia ha appena concluso due anni straordinari di tour live, raggiungendo numeri da record: oltre 40 date in tutta Italia e più di 290.000 biglietti venduti. L'ultimo appuntamento, che si è svolto all'Unipol Dome di Milano, ha registrato il tutto esaurito, confermando ancora una volta l'affetto del pubblico verso una delle voci più amate della musica italiana. La serata è stata una vera festa di chiusura, con oltre due ore e mezza di concerto in cui Giorgia ha ripercorso i suoi successi più recenti e le hit che hanno segnato oltre trent'anni di carriera e ben 1,3 miliardi di stream globali.

Sul palco, tre ospiti d'eccezione hanno condiviso il viaggio musicale con Giorgia: Annalisa, Emma e Irama, amici e colleghi che negli ultimi anni hanno collaborato con l'artista e hanno contribuito a rendere unica la serata milanese. Giorgia era accompagnata da una band d'eccezione con Sonny T. (basso/chitarra), Mike Scott (chitarra), Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin (piano/tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Winter e Andrea Faustini (coristi), insieme a una sezione archi composta da Valentina Sgarbossa, Adriana Marino, Alessio Cavalazzi e Matteo Lipari.

Il tour che ha attraversato tutta la penisola segna anche la nascita di una nuova edizione dell'ultimo album della cantante. Il 16 ottobre uscirà infatti "G+1", una versione speciale dell'album "G" che sarà arricchita da brani inediti e versioni live, già disponibile in pre-order.

Tra i nuovi brani spicca "PARAFULMINI", il singolo attualmente in rotazione radiofonica che mostra un lato sperimentale dell'artista, come affermato dalla stessa Giorgia: "PARAFULMINI è un brano nato da un approccio sperimentale dell'artista, che l'ha portata a rompere i pattern a cui era abituata negli ultimi anni e a mettersi ulteriormente in gioco; ha lavorato con nuovi autori e produttori, approcciandosi in modo diverso alla scrittura dei brani alla quale ha partecipato attivamente."

L'edizione "G+1" conterrà inoltre tutti i brani dell'album "G", certificato Oro. Tra questi spiccano "La cura per me", doppio platino e secondo singolo più venduto del 2025 con oltre 180 milioni di stream globali, così come "Golpe", che ha raggiunto la vetta delle classifiche Airplay Radio e TV ed è stato il debutto femminile più alto del 2025.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour live. Giorgia continua così a ispirare generazioni di ascoltatori, affermandosi tra le artiste più influenti della scena musicale attuale.