Giuseppe Di Gennaro torna con Forme di Continuità: un viaggio tra folk e sperimentazione

Da oggi è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Forme di Continuità, il nuovo brano di Giuseppe Di Gennaro che segna il ritorno del cantautore milanese. L'artista propone una ballata dal sound folk rock arricchito da venature elettroniche e post-rock, mostrando come la sua musica sia una costante ricerca tra scrittura d'autore e sperimentazione.



Il brano è il primo estratto dal prossimo album di inediti Elementi e Forme di Continuità, in uscita a maggio, e si caratterizza per una riflessione profonda sul tempo e sul valore della rinuncia come chiave personale. Si tratta di un vero e proprio elogio della lentezza, che si trasforma in un viaggio interiore, andando oltre il classico tema della canzone di viaggio.



Sul piano musicale, il pezzo prende vita partendo dalla chitarra acustica, impreziosita dalla batteria di Daniel Fasano e dal basso di Salvatore Marra. Le chitarre elettriche, la tastiera e il glockenspiel suonati dallo stesso Di Gennaro contribuiscono a creare un paesaggio sonoro dinamico, in un raffinato equilibrio tra essenzialità e stratificazioni.



La ballata folk che cercavo - dichiara Giuseppe Di Gennaro - una delle canzoni che da tempo desideravo scrivere per parlare del mio rapporto col mondo e con l'ignoto ma dentro un'idea precisa di viaggio. Il mio elogio della lentezza in musica per tempi veloci e incerti.



L'album Elementi e Forme di Continuità era già stato anticipato dal singolo E ancora viaggiare, pubblicato nell'estate 2025, che ne aveva svelato le atmosfere e la direzione musicale.



Giuseppe Di Gennaro nasce a Milano e cresce a Gallipoli, nel Salento, dove si avvicina presto alla musica grazie agli strumenti del padre e alla voglia di sperimentare. Il suo percorso artistico unisce la tradizione cantautorale italiana con influenze folk, post-rock, blues e ambient. Compositore e polistrumentista, si distingue negli anni Novanta a prestigiosi concorsi come Divi di domani, il Festival di Castrocaro e il Premio Città di Recanati, continuando poi a collaborare con altri artisti e a esibirsi sia in Italia che all'estero.



Tra le sue tappe principali, la collaborazione con Cristiano De Andrè per il brano Non è una Favola e la pubblicazione degli album Multiforme uno e Multiforme due, accolti favorevolmente dalla critica indipendente. Dopo anni di scrittura e ricerca, Di Gennaro torna oggi con una nuova proposta artistica che unisce introspezione e modernità, confermandosi una delle voci più personali e ricercate della scena cantautorale contemporanea.