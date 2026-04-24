Glocky torna con Dior$avage: nuovo singolo tra musica, moda e visioni urban

Dopo un anno di attesa dall'ultimo singolo, Glocky è tornato oggi con il nuovo brano Dior$avage, segnando l'inizio di un nuovo capitolo musicale e visivo all'interno della scena urban italiana.



A distanza di un anno da No iPhone, GLOCKY torna oggi, venerdì 24 aprile, con Dior$avage (Square under exclusive license to M.A.S.T./Believe), un nuovo capitolo sonoro e visivo che ne conferma l'identità e al tempo stesso ne evolve l'immaginario.



Negli ultimi mesi, Glocky ha alimentato l'attesa per questo ritorno con contenuti teaser pubblicati sui suoi canali e due act, che hanno lasciato intravedere nuove sonorità e anticipato le novità del progetto. Il culmine di questo percorso è stato rappresentato dal live esclusivo a Piacenza del 31 gennaio, dove i fan hanno potuto immergersi nell'immaginario del nuovo singolo grazie a preview dal vivo.



Dior$avage si colloca nel territorio della rage, con una produzione ipnotica e dark, basata su bassi profondi e avvolgenti. La struttura, essenziale ma incisiva, è pensata per generare un loop emotivo e trascinare l'ascoltatore in un viaggio intenso e viscerale. La voce di Glocky diventa parte integrante dell'atmosfera: evocativa, quasi sussurrata, più vicino a un flusso sensoriale che a un racconto tradizionale.



Il titolo Dior$avage richiama il consolidato interesse di Glocky per la moda, nuova chiave interpretativa del suo stile che negli ultimi mesi si è fusa sempre di più nell'immaginario dell'artista.



Anche il videoclip riprende e amplifica questi temi giocando su contrasti visivi forti: atmosfere oscure e tetre alternate a lampi di colori vividi, per creare un'immagine contemporanea e di forte impatto, capace di raccontare il viaggio allucinato della nuova identità del rapper. Il risultato si inserisce nel filone internazionale, ma viene filtrato dalla sensibilità personale e riconoscibile di Glocky.



Con Dior$avage, Glocky consolida il proprio percorso artistico nella nuova scena urban italiana, confermando una direzione coerente, audace e immersiva.



Originario di Piacenza e fondatore della label Square, Glocky ha iniziato la carriera solista nel 2023 con i singoli di Northside Melodies, posizionandosi tra i nomi più interessanti della scena rap emergente. Il suo percorso lo ha portato alla pubblicazione dell'EP WE 2FLY, seguito dall'album Glocky vs Kiddo e da un tour nei principali club italiani, culminando in tre date evento ai Magazzini Generali di Milano. Nel corso del 2025, pur con una sola uscita ufficiale, Glocky ha rafforzato la propria presenza, diventando protagonista nel panorama rap contemporaneo.



