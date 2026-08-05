GNV inaugura la nuova rotta Civitavecchia-Annaba per rafforzare i traffici con l'Algeria

GNV annuncia l'apertura di una nuova linea diretta tra Civitavecchia e Annaba, operativa dall'8 agosto con due partenze settimanali. La compagnia di traghetti del Gruppo MSC consolida così la propria presenza in Algeria e amplia i collegamenti verso l'area del Maghreb, proseguendo un percorso di crescita avviato nel Paese nel 2025.



La nuova rotta sarà attiva durante l'estate con partenze ogni martedì e sabato dalla nave Cristal. I passeggeri avranno a disposizione servizi personalizzati per soddisfare le esigenze del mercato nordafricano, tra cui cucina halal, una sala per la preghiera e spazi dedicati alle famiglie in viaggio.



Grazie alla posizione strategica del porto di Annaba, il collegamento non servirà solo il mercato algerino, ma anche le regioni circostanti del Maghreb orientale tramite agevoli trasferimenti terrestri. In questo modo Annaba si trasforma in un hub cruciale sia per i flussi di passeggeri sia per il traffico merci tra Europa e Nord Africa.



GNV collabora in Algeria con AFLT Maritime, partner ufficiale per la gestione e il supporto operativo delle linee marittime tra Algeria ed Europa, favorendo così lo sviluppo delle attività locali.



Il CEO di GNV, Matteo Catani, dichiara: Con l'apertura della linea Civitavecchia-Annaba diamo continuità al percorso di crescita avviato in Algeria lo scorso anno, un mercato che si è confermato in linea con le nostre aspettative in termini di traffico passeggeri e merci. Abbiamo deciso di rafforzare il nostro impegno con un nuovo collegamento diretto perché crediamo nel potenziale di lungo periodo di questo Paese, e continueremo a investire in flotta, frequenze e servizi dedicati per rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze del mercato nordafricano.



Dopo l'inaugurazione delle rotte Sète-Algeri e Sète-Bejaia nel 2025, GNV sceglie ora di intensificare il trade con collegamenti diretti dall'Italia, ampliando la capacità e la frequenza delle rotte e includendo nuovi porti.



Il successo del primo anno in Algeria, con 58.000 passeggeri trasportati da giugno a dicembre 2025, ha sostenuto la decisione di investire ulteriormente in questo mercato strategico.



La nuova linea conferma la volontà di costruire un'offerta strutturata e continuativa nel tempo per il bacino del Maghreb. Questa iniziativa rappresenta un tassello importante della più ampia strategia di sviluppo internazionale di GNV, che punta a rafforzare la propria presenza e competitività nel Mediterraneo mediante nuovi collegamenti e servizi innovativi.