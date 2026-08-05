Il treno conquista la montagna: cresce la scelta green per le vacanze alpine

Il treno si conferma uno dei protagonisti negli spostamenti verso le località montane e alpine tra gli italiani e i cittadini europei. Una nuova ricerca mette in luce che un italiano su tre sceglie la montagna per le vacanze e il 25% della generazione Y raggiunge queste mete in treno. L'indagine sottolinea come il viaggio su rotaia sia percepito positivamente soprattutto tra i giovani, sempre più attenti ai temi della praticità e della sostenibilità ambientale.



Tra i principali vantaggi dell'utilizzo del treno spiccano l'evitare traffico e problemi di parcheggio (32% del campione), la possibilità di viaggiare in modo comodo e rilassante (29%) e il godimento dei paesaggi alpini (27%).



Su scala europea, le Alpi restano tra le destinazioni più ambite: il 48% dei viaggiatori europei vi ha già trascorso un periodo di ferie e un ulteriore 28% pianifica di farlo nel prossimo futuro. Anche il treno si conferma tra i mezzi preferiti per raggiungere queste mete, con il 61% degli europei che lo ha già utilizzato verso le vacanze e la montagna che si posiziona tra le tre destinazioni più amate.



La ricerca rivela inoltre che aumentare l'uso del treno in montagna è possibile grazie a tre leve fondamentali secondo i viaggiatori: migliorare i collegamenti ferroviari (61%), offrire incentivi economici sui biglietti (63%) e proporre la guest card con utilizzo illimitato dei mezzi pubblici locali, incentivo che convince il 73% degli intervistati e raggiunge il 78% tra i visitatori occasionali.



L'ultimo tratto del viaggio verso la meta di villeggiatura viene considerato cruciale da quattro italiani su cinque per scegliere una vacanza senza auto, con una sensibilità ancora maggiore tra gli abitué della montagna e le generazioni più mature. Secondo gli intervistati, rendere il treno una scelta sempre più attraente, semplice e sostenibile per i viaggiatori aiuta a incoraggiare sempre più persone a lasciare l'auto a casa quando visitano la regione e questa ricerca offre preziose informazioni sulle preferenze, le aspettative e le abitudini di mobilità dei viaggiatori.



L'Alto Adige si conferma una meta di grande attrattività: tre italiani su quattro lo considerano un polo turistico d'eccellenza, con un indice di soddisfazione al 93%. La regione si presta inoltre come punto di partenza ideale per esplorare anche le altre località alpine estere, un desiderio espresso dal 58% degli italiani che ancora non hanno superato il confine in treno.



I dati mostrano che l'uso del treno per raggiungere la montagna ha importanti margini di crescita: solo l'8% dei turisti arriva oggi in Alto Adige su rotaia, ma l'arrivo di nuove tratte come il Frecciarossa per Monaco di Baviera e la futura Galleria di Base del Brennero sono destinate a cambiare radicalmente la situazione.



I risultati dello studio confermano la strada intrapresa: vogliamo incentivare sempre più persone a utilizzare il trasporto pubblico e offrire valide alternative all'auto. L'Alto Adige dispone di ottime condizioni per farlo, grazie a una rete di trasporto pubblico capillare e all'Alto Adige Guest Pass, che consente agli ospiti di scoprire comodamente tutto il territorio senza auto. Parallelamente continuiamo a migliorare i collegamenti ferroviari internazionali. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere il viaggio in treno e la vacanza senza auto in Alto Adige una scelta sempre più naturale per i nostri ospiti.



La mobilità sostenibile e la volontà di valorizzare il treno come mezzo principale per le vacanze in montagna rappresentano una chiave importante nella trasformazione del turismo italiano ed europeo verso un modello più rispettoso dell'ambiente e dell'esperienza dei viaggiatori.