Napoli nella Top 10 mondiale delle città ideali per il workcation nel 2026

Napoli conquista un posto d'onore nella classifica delle dieci migliori città al mondo dove praticare il workcation nel 2026, secondo il quarto Barometro annuale Work from Anywhere di IWG, che ha valutato cinquanta metropoli mondiali in base a dieci criteri chiave tra cui clima, cultura, alloggio, trasporti, cibo, felicità, velocità della banda larga, sostenibilità e disponibilità di spazi di lavoro flessibili.

La città partenopea entra direttamente al settimo posto, superando grandi capitali europee come Lisbona e Seul e distinguendosi come la principale destinazione italiana per chi desidera conciliare lavoro e tempo libero. Napoli eccelle soprattutto per i costi competitivi legati al remote working, con alloggi accessibili (punteggio 6.5 su 10), un rapporto qualità-prezzo imbattibile sul cibo (8.5) e mezzi di trasporto efficienti (8). A questi fattori si aggiungono un'offerta culturale di primo piano (9) e la vicinanza a paesaggi naturali unici (8), caratteristiche che rendono il capoluogo campano una meta ideale per vivere e lavorare senza rinunciare al piacere della scoperta.

La Top 10 globale delle città per il workcation nel 2026 vede in testa Bangkok, seguita da Tokyo e Barcellona. Completano la classifica Porto, Vancouver, Budapest, Napoli, Medellin, Lisbona e Seul. Bangkok conquista il primo posto grazie a costi della vita molto bassi, alloggi convenienti e un'eccellente offerta gastronomica, oltre a infrastrutture digitali di livello e numerosi spazi di co-working. Tokyo si distingue per sicurezza, qualità della vita e cultura, mentre Barcellona brilla per il clima, la capillarità di spazi di lavoro flessibili e lo stile di vita.

Il fenomeno del workcation non è più una semplice tendenza, ma un vero e proprio cambiamento strutturale nel mondo del lavoro: il 51% dei lavoratori afferma infatti che la propria azienda offre già politiche di lavoro flessibile. Il 90% riconosce di aver migliorato il proprio equilibrio tra vita privata e lavoro grazie alla possibilità di operare da remoto e l'80% dichiara una maggiore produttività.

Sono proprio queste nuove abitudini a influenzare le scelte di carriera e viaggi: il 48% dei lavoratori ha in programma di prolungare una vacanza lavorando a distanza nel 2026 e il 46% si mostra più propenso rispetto all'anno precedente. Tra le motivazioni principali spiccano la prevenzione del burnout (54%), il desiderio di trascorrere più tempo con gli affetti (53%) e la voglia di far durare di più le proprie ferie (52%).

Stiamo assistendo a un numero sempre maggiore di lavoratori che scelgono di prolungare i propri viaggi per lavorare da remoto o di trascorrere lunghi periodi all'estero come nomadi digitali. Grazie al lavoro ibrido e alle tecnologie cloud, i dipendenti hanno oggi la libertà di lavorare dove e quando sono più produttivi: che si tratti dell'ufficio flessibile dietro l'angolo o di uno spazio di co-working dall'altra parte del mondo. Per molti, i giorni dei lunghi e faticosi spostamenti quotidiani per raggiungere l'ufficio sono ormai un ricordo del passato, lasciando spazio a una nuova libertà di esplorazione.

Questo trend è destinato a consolidarsi. Moltissime aziende stanno adottando politiche di lavoro flessibile e di Work From Anywhere, in particolare durante i mesi estivi. Questo non solo migliora il benessere dei dipendenti e riduce il rischio di burnout, ma genera anche enormi vantaggi in termini di produttività.

La ricerca è stata condotta su un campione di 2.000 lavoratori in modalità ibrida tra Regno Unito e Stati Uniti e conferma come la crescita del lavoro flessibile stia ridefinendo il modo di viaggiare e lavorare, portando città come Napoli a diventare punti di riferimento internazionali per chi non vuole rinunciare né al lavoro né al piacere di vivere nuove esperienze.