EICMA celebra oltre un secolo sulle due ruote con una miniserie social in otto episodi

La storia di EICMA si trasforma in una coinvolgente miniserie social: otto episodi video racconteranno oltre cent'anni di innovazione e passione per le due ruote, con pubblicazione settimanale fino alla fine di ottobre sui profili ufficiali dell'evento.

A partire da questa settimana, la community motociclistica potrà immergersi in un racconto originale che ripercorre le tappe fondamentali dell'Esposizione Internazionale delle due ruote, dalla prima edizione del 1914 al Kursaal Diana di Milano, fino a oggi, dove EICMA è diventata il più importante appuntamento mondiale dedicato al settore motociclistico.

La miniserie attraversa così la storia del Salone e con essa le trasformazioni tecnologiche, culturali e sociali che hanno plasmato la mobilità sulle due ruote. Ogni episodio si concentra su un momento simbolico: dalla rinascita dopo i conflitti mondiali alla rivoluzione industriale, fino all'avvento delle moto giapponesi e al trasferimento a Rho Fiera Milano. Non mancano il racconto della ripartenza post-pandemia e la recente evoluzione da fiera di settore a evento globale, capace di unire industria, istituzioni, sport, cultura e intrattenimento.

L'iniziativa rappresenta un tributo ai protagonisti che, nel corso di oltre un secolo, hanno reso EICMA un riferimento internazionale per tutti gli appassionati di moto. L'obiettivo è valorizzare la cultura motociclistica, coinvolgendo anche le nuove generazioni attraverso un linguaggio semplice e accessibile.

"EICMA custodisce una storia unica, che coincide in larga parte con quella della motocicletta e della sua evoluzione. Abbiamo voluto raccontarla con un linguaggio semplice, coinvolgente e accessibile anche alle nuove generazioni, perché conoscere il nostro passato significa comprendere il valore che EICMA continua ad avere oggi per l'industria, per i motociclisti e per tutti gli appassionati. Ogni episodio dimostra come la nostra manifestazione sia sempre stata il luogo in cui innovazione, tecnologia, cultura e passione si incontrano, contribuendo a scrivere la storia delle due ruote".

I video saranno pubblicati sui canali social Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn, accompagnando pubblico e operatori verso l'attesa apertura dell'edizione 2026. Si consolida così l'impegno di EICMA nella promozione della cultura delle due ruote, offrendo contenuti originali che raccontano non solo la manifestazione, ma anche la storia di un intero settore sempre proiettato verso il futuro senza dimenticare le proprie radici.