Angelic: Dark Symphony, un GDR cinematografico tra angeli e oscurità cosmica

L'umanità ha creato gli angeli, ora tornano con qualcosa di sinistro al loro seguito. Un nuovo teaser appena svelato anticipa l'arrivo di Angelic: Dark Symphony, il GDR cinematografico sviluppato da Angelicore Game Studios, formazione composta da veterani che hanno lavorato in team come Bungie e Crytek.



Il videogioco, attualmente in sviluppo per PC, si distingue per le sue atmosfere di fantascienza oscura e una narrazione incentrata su eroi neo-umani. In Angelic: Dark Symphony i giocatori saranno proiettati in un futuro frammentato dove la creazione degli "angeli" - esseri superiori costruiti per adattare l'umanità allo Spazio - ha condotto a una ribellione contro le corporazioni, a devastanti Guerre Interumane e infine alla scomparsa degli stessi angeli nello Spazio profondo. Ora, due secoli dopo, gli angeli stanno tornando e portano con sé una forza oscura dalle conseguenze imprevedibili.



La narrazione si sviluppa attraverso personaggi differenti, ognuno con dilemmi, motivazioni e poteri unici che impattano sia la storia sia i combattimenti a turni. La prima campagna conduce i giocatori su Dreadheaven, colonia neo-umana un tempo chiamata The Heaven, divenuta teatro di misteriosi silenzi e catastrofi. Gli eroi saranno chiamati a mettere in discussione tutto: la propria esistenza, fede, evoluzione, morale e persino la realtà.



Il fondatore e Game Director di Angelicore, Erkan Bayol, ha dichiarato: Angelic è nato da una domanda: cosa accadrebbe se l'umanità fosse costretta ad adattarsi allo Spazio più velocemente di quanto l'evoluzione permetta? La risposta dell'umanità fu creare i neo-umani, esseri che in seguito avrebbe chiamato angeli. Ma quando le corporazioni al potere si resero conto che i neo-umani erano superiori agli esseri umani comuni sotto quasi ogni aspetto, cercarono di reprimerli e sfruttarli. Da quel momento, il conflitto divenne inevitabile.



Questa filosofia ha plasmato anche il gioco. Dark Symphony non ha un unico protagonista circondato da personaggi secondari. I giocatori vivono la storia attraverso eroi diversi, mentre i loro percorsi si sviluppano in parallelo, e ne assumono il pieno controllo nei combattimenti a turni. Non scegliete un solo angelo a cui affidare l'intera storia. La vivete attraverso tutti loro.



Il team di Angelicore descrive Angelic: Dark Symphony come un viaggio emotivo e tattico che promette di distinguersi nel panorama dei GDR, grazie a mondi distintivi e personaggi stratificati. Sono previste ulteriori piattaforme dopo il lancio su PC.