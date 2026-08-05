Intervista esclusiva al Ministro Calderone e focus su immigrazione e caldo record

Torna domani sera l'appuntamento con Zona Bianca, il talk di prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi, con una puntata ricca di temi di stretta attualità. Ad aprire la serata sarà un'intervista esclusiva al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. L'intervento del Ministro promette di offrire spunti rilevanti su lavoro, pensioni e politiche sociali, con una riflessione sulle prossime sfide per l'Italia.

Grande attenzione anche al tema dell'immigrazione, dopo le recenti ondate di arrivi a Ceuta e i conseguenti timori per possibili nuovi flussi verso il nostro paese. In studio verranno analizzati i crescenti segnali di tensione e le risposte istituzionali, con aggiornamenti sui controlli alle frontiere e sulle dinamiche migratorie più attuali.

L'altra emergenza sotto i riflettori sarà il caldo record che sta colpendo l'Italia. L'ondata di afa, ormai estesa a tutto il territorio nazionale, ha effetti evidenti sulla salute pubblica e sui servizi, mettendo a dura prova città e cittadini. Nel corso della trasmissione esperti e ospiti commenteranno l'andamento delle temperature e le contromisure delle amministrazioni locali.

Infine, la puntata dedicherà uno spazio agli ultimi sviluppi nel caso di Garlasco, con la partecipazione in studio dell'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. Un'occasione per fare il punto su una vicenda giudiziaria che continua ad attirare grande interesse mediatico.