Hasbro Games Junior Collection: tre classici in versione digitale dal 6 novembre

Hasbro Games Junior Collection arriverà il 6 novembre 2026 su Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, portando una ventata di divertimento familiare con tre classici senza tempo in versione Junior, uniti per la prima volta in una raccolta digitale pensata appositamente per i più piccoli e le famiglie.

La raccolta comprende Monopoly Junior, Cluedo Junior e Il Gioco della Vita Junior, tre titoli iconici rivisitati con nuove funzionalità digitali e grafiche colorate che supportano un gameplay accessibile, intuitivo e coinvolgente. Il nuovo trailer appena svelato mostra tutte le novità, tra cui la possibilità di personalizzare gli avatar dei giocatori, sbloccare ricompense e vivere sessioni multiplayer locali fino a quattro persone. In questo modo, grandi e piccoli possono divertirsi sia sfidandosi sia collaborando, per un'esperienza davvero condivisa.

Monopoly Junior consente di acquisire proprietà e incassare affitti in partite rapide ed immediate, perfette per introdurre anche i più giovani al celebre gioco da tavolo. Cluedo Junior trasporta i partecipanti in una trama di misteri e segreti da risolvere insieme, mettendo alla prova intuito e spirito di osservazione. Il Gioco della Vita Junior permette invece di affrontare importanti scelte e avventure in un contesto adatto a tutta la famiglia, con decisioni da prendere per raggiungere la felicità e la vittoria finale.

Ogni gioco mantiene lo stile inconfondibile dell'originale ma viene arricchito da meccaniche moderne e opzioni digitali inedite, garantendo così nuova longevità e varietà. Le sfide sono pensate per coinvolgere tutti, dai bambini ai genitori, e offrono momenti di aggregazione e divertimento in casa.

"Siamo entusiasti di riunire tre amatissimi giochi Hasbro Junior in un'unica raccolta digitale", ha dichiarato Robin Flodin, CEO di Outright Games Group. "Hasbro Games Junior Collection offre alle famiglie un nuovo modo di vivere le serate di gioco, che unisce il divertimento dei classici giochi da tavolo a funzionalità interattive, mondi colorati ed esperienze da condividere con tutta la famiglia."

Hasbro Games Junior Collection vuole celebrare il piacere delle serate in compagnia, offrendo un prodotto pensato specificamente per tutte le età, con meccaniche semplici ma profonde e un tocco innovativo in versione digitale. L'uscita della raccolta rappresenta una nuova occasione per avvicinare generazioni diverse attraverso alcuni dei giochi più iconici di sempre, resi ancora più accessibili grazie alle tecnologie di oggi.