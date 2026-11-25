Kyoka Jiro entra nel roster di MY HERO ULTRA RUMBLE e si presenta come combattente d'assalto capace di unire attacchi sonori potenti a funzioni di esplorazione e supporto. L'eroina, che sfrutta il proprio Quirk Earphone Jack, è sbloccabile a partire da oggi attraverso il nuovo Character Roll.

Il suo kit ruota interamente attorno al suono. Grazie alle sue capacità può individuare i nemici anche dietro le pareti, erigere barriere sonore difensive a protezione dei compagni di squadra e scatenare attacchi di stampo rock in grado di ribaltare l'esito di uno scontro. Con l'Azione speciale Listening, i giocatori possono eseguire una scansione di ampie porzioni del campo di battaglia e stanare gli avversari nascosti.

Insieme alla nuova eroina prende il via la PLUS ULTRA Season 1, che introduce la collezione Cyber Hero Costume. Il pacchetto propone nuovi look per Kyoka Jiro e costumi dedicati a Tokoyami e Present Mic.

Per tutta la stagione non mancheranno le novità. Dal 9 dicembre arriva il Battle Style Spark dedicato a Denki Kaminari, che trasforma il personaggio in un combattente Rapid veloce e scattante. Il set permette di marcare i nemici, colpirli con offensive basate sui fulmini e muoversi con grande rapidità sul campo.

La stagione riporta in gioco numerosi Battle Style e costumi molto apprezzati dalla community. Tra i ritorni figurano Mirko, Twice, Tsuyu Asui, Hawks, Izuku Midoriya OFA e All For One Youth Age. Sono previste inoltre diverse collezioni a tema, fra cui Codebreak, Scorching Sands, Kung Fu, Festival Yukata e i costumi da Babbo Natale.

Il calendario di eventi è ricco. Gli Eventi Missione e gli Eventi T.U.N.I.N.G accompagneranno i giocatori per l'intera stagione, affiancati dagli Eventi Drop. Torna anche l'Evento competitivo 3-Pick Battle, nel quale è possibile alternare strategicamente tre personaggi selezionati durante combattimenti in solitaria, con l'obiettivo di conquistare la vittoria.

Tra le ricompense della stagione ci sono costumi esclusivi, emote, tracce vocali e materiali di miglioramento. Sono inoltre previste ricompense di rango con speciali a tema natalizio dedicati ad Aizawa e All Might.

Il titolo è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.