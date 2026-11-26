Quattro periferiche gaming firmate SteelSeries sono la proposta più azzeccata per il Natale 2026, tra cuffie di ultima generazione, mouse wireless e accessori per personalizzare il controller. Il marchio è un punto di riferimento internazionale per le periferiche gaming ed esports e ha costruito una collezione pensata per chi cerca un oggetto utile tutto l'anno e capace di valorizzare la postazione di gioco.

Il regalo tecnologico, oggi, non è più soltanto una questione di funzionalità. Gli oggetti da scrivania sono diventati veri elementi di arredo, scelti per raccontare la personalità di chi li usa e per dare carattere agli spazi domestici. Nel settore dei videogiochi questa tendenza è particolarmente evidente, perché il gaming è ormai un fenomeno culturale e sociale che attraversa il lifestyle quotidiano.

I dati confermano il peso del comparto. Secondo il Global Games Market Report di Newzoo, nel 2026 il mercato dei videogiochi raggiungerà a livello globale un valore record di 213,9 miliardi di dollari, con una crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente. In Italia, stando all'Osservatorio IIDEA-Ipsos, i videogiocatori sono oltre 14,2 milioni e trascorrono in media quasi otto ore a settimana con il gioco, in un pubblico sempre più trasversale.

Anche il modo in cui si cerca il regalo sta cambiando. Secondo la ventesima edizione dell'Annual Holiday Shopping Survey di Accenture, condotta su 1.010 consumatori italiani nell'ambito di un'indagine che coinvolge dieci Paesi, il 45% degli italiani usa l'intelligenza artificiale per trovare le proposte migliori, mentre l'83% si dichiara disposto a farsi guidare da assistenti digitali nella scelta dei doni.

Il modello di punta della selezione è rappresentato dalle cuffie Arctis Nova Pro Omni, pensate per offrire un suono di livello audiofilo e compatibili con qualsiasi piattaforma. Certificate Hi-Res Wireless, consentono di collegare fino a cinque dispositivi e di miscelare contemporaneamente quattro sorgenti audio grazie alla tecnologia OmniPlay. Il microfono omnidirezionale ClearCast Pro garantisce una resa di qualità broadcast, mentre i driver magnetici al neodimio da 40 mm ad alta risoluzione, con una gamma compresa tra 10 Hz e 40 kHz, si affiancano alla cancellazione attiva del rumore. Il microfono integra inoltre un sistema basato sull'intelligenza artificiale che isola la voce anche in ambienti affollati.

Le Arctis Nova Pro Omni sono disponibili in nero, bianco e midnight blue sul sito di SteelSeries e presso rivenditori selezionati, al prezzo consigliato di 399,99 euro. Durante il Black Friday, fino al 30 novembre su Amazon, il prezzo scende a 329,99 euro.

Per chi gioca su più piattaforme ci sono le Arctis Nova 3P Wireless nella colorazione lavanda, un tocco cromatico insolito che si adatta anche alle scrivanie più sobrie. Con un peso di appena 260 grammi e cuscinetti traspiranti AirWeave, sono pensate per le sessioni più lunghe, grazie a un'autonomia fino a 40 ore e a una ricarica rapida via USB-C che regala circa 9 ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica. Compatibili con PlayStation, PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili, offrono un audio spaziale personalizzabile con oltre 200 preset tramite l'app Arctis. Il microfono rimovibile ClearCast 2.X, il dongle USB-C a 2,4 GHz e la tecnologia Quick-Switch Bluetooth permettono di passare rapidamente da console a smartphone.

Le cuffie sono acquistabili sul sito di SteelSeries e presso rivenditori selezionati a 109,99 euro. Per il Black Friday, fino al 30 novembre su Amazon, il prezzo scende a 69,99 euro.

Anche il mouse Rival 3 Wireless Gen 2, nella versione lavanda, punta su reattività e autonomia senza cavi. La latenza dei clic è di appena 1,9 millisecondi e la doppia connessione Quantum 2.0 Wireless, a 2,4 GHz oppure via Bluetooth, consente di alternare i dispositivi. In modalità 2,4 GHz la batteria arriva a 175-200 ore di uso continuo, che salgono fino a 450 ore via Bluetooth. Con una sola batteria AAA è inoltre possibile alleggerire il dispositivo di 11 grammi. Il sensore ottico TrueMove Air da 18.000 DPI offre un tracciamento reale 1-a-1, mentre i pattini in PTFE al 100% garantiscono uno scorrimento fluido. Gli switch meccanici sono garantiti fino a 60 milioni di clic.

Il mouse è disponibile sul sito di SteelSeries e presso rivenditori selezionati a circa 60 euro (59,99 euro). Durante il Black Friday, fino al 30 novembre su Amazon, costa 37,99 euro.

Per chi vuole un pensiero dal costo contenuto ci sono infine i gommini rialzati KontrolFreek Action Adventure Thumbsticks Heist Edition. Disponibili in due versioni, per Xbox Series X|S (compatibili anche con Xbox One) e per PlayStation 5 (compatibili anche con PS4), migliorano precisione e controllo nei giochi d'azione e avventura, grazie a un'altezza media che amplia l'escursione della levetta senza rallentarne la risposta. La colorazione bicolore Flamingo Pink e Miami Blue e la trama incisa a tema palme e rapine rendono l'accessorio riconoscibile a colpo d'occhio, mentre il materiale antiscivolo GripTek riduce l'affaticamento del pollice nelle sessioni lunghe. Per la versione Xbox il sistema di aggancio a quattro punte consente un'installazione rapida sulle levette originali del controller.

Il prezzo consigliato è di 16,99 euro. Durante il Black Friday, fino al 30 novembre su Amazon, scende a 13,99 euro.