Il 1° dicembre Ace Combat Online, la componente multiplayer di Ace Combat 8: Wings of Theve, apre la sua seconda stagione con il caccia Su-30 SM Mihaly come grande protagonista. Il velivolo entra a far parte del Premium ACE PASS e risulta sbloccato subito dopo l'acquisto del pass.

Il Su-30 SM Mihaly è già familiare ai fan della saga, perché era comparso in Ace Combat 7: SKIES UNKNOWN, dove era pilotato dal "Re dei cieli", Mihaly A. Shilage. Con questo aggiornamento il caccia diventa utilizzabile anche nelle battaglie online, a patto di possedere il pass premium.

La stagione porta con sé anche aggiornamenti gratuiti per tutti i giocatori. Nella rotazione delle missioni fanno il loro ingresso due nuovi scenari cooperativi: "COMBATTIMENTO COOPERATIVO Kaninfot Valley", che introduce una mappa inedita, e "ASSALTO COOPERATIVO Anchorhead Bay", già apparso in Ace Combat 7.

Per ottenere il nuovo aereo X-40 Nightmare occorre prima raggiungere il grado di pilota capitano, il nuovo livello di avanzamento introdotto con questa stagione.

Gli eventi a tempo limitato, tra cui le Sortite di emergenza, offriranno sfide con cui conquistare ricompense a tema ACE COMBAT INFINITY, punti esperienza, bonus ZOLL o parti dei velivoli. Chi partecipa avrà dunque più occasioni per far crescere il proprio pilota.

L'ACE PASS si arricchisce inoltre di nuove opzioni per personalizzare l'avatar e di livree per gli aerei. Alcuni oggetti esclusivi di questa personalizzazione saranno riservati ai possessori del Premium ACE PASS.

Il 23 e 24 dicembre il LIVE MUSIC FEST. 2026 sarà trasmesso sullo schermo gigante della lobby di Ace Combat Online, con riarrangiamenti di brani iconici tratti dalla serie. Il programma completo sarà annunciato più avanti sul canale YouTube ufficiale di Ace Combat.

Il gioco è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.