I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

L’attesa è finita: domani, mercoledì 27 agosto, l’Ippodromo Snai San Siro di Milano ospiterà l’unica data italiana del “BIG ASS WORLD TOUR” di Post Malone, evento di chiusura per l’edizione 2025 degli I-Days Milano Coca-Cola. Il festival, che ha visto esibirsi artisti del calibro di Justin Timberlake, Dua Lipa, Linkin Park e Olivia Rodrigo, si conferma ancora una volta come il punto di riferimento per la grande musica live in Italia.

Post Malone, icona mondiale, porterà sul palco un’esperienza indimenticabile, composta da un mix di successi amatissimi dai fan e brani del suo ultimo album “F-1 Trillion”, che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard 200 e ottenuto una nomination ai GRAMMY® come “Best Country Album”. L’artista, noto per il suo stile unico che combina generi come hip-hop, rock, pop e R&B, promette una performance che alternerà adrenalina pura a momenti più intimi e struggenti.

L’apertura della serata vedrà le esibizioni del cantautore e rapper Jelly Roll e del giovane talento italiano Faccianuvola. Questo evento rappresenta un altro grande colpo per l’organizzazione, ideata e guidata da LIVE NATION, che da anni offre una proposta musicale sempre all’avanguardia e variegata.

I-Days Milano: innovazione e sostenibilità – Fin dalla loro ideazione nel 1999, gli I-Days Milano Coca-Cola hanno ospitato grandi nomi della scena musicale mondiale come Arcade Fire, Radiohead, Muse, e Pearl Jam. Negli ultimi anni, l’evento si è distinto non solo per il livello artistico, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità.

Quest’anno, il festival rinnova il suo utilizzo di tecnologie ecofriendly grazie a una partnership con Alayan, con l’obiettivo di ridurre al minimo le emissioni. Tra le iniziative in atto, la presenza di un impianto fotovoltaico e di gruppi elettrogeni di ultima generazione ha permesso di diminuire in modo significativo l’impatto ambientale della manifestazione. Inoltre, l’iniziativa “I-Recycle” incoraggia la raccolta e il riciclo dei rifiuti, sostenuta da Coca-Cola, Coripet e CIAL.

Per quanto riguarda la mobilità, grazie alla collaborazione con Frecciarossa e Lime, il festival promuove l’uso di trasporti green, con sconti sui viaggi in treno e l’uso di biciclette elettriche. In aggiunta, i visitatori potranno godere di una varietà di piatti offerti nei numerosi punti ristoro presenti nelle due venue, con opzioni che spaziano dalla cucina tradizionale a quella vegetariana e vegana.

L’edizione 2025 degli I-Days Milano Coca-Cola chiude con successo un altro capitolo nel libro della musica dal vivo in Italia, dimostrando ancora una volta che Milano è la capitale degli eventi live di alta qualità, combinando intrattenimento, arte e impegno per un futuro più sostenibile.