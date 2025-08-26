Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Il celebre producer italiano Sick Luke, noto per le sue collaborazioni nel mondo del rap e pop, ha annunciato l’uscita del suo atteso secondo album “Dopamina”, in uscita il 5 settembre per Carosello Records. All’interno di questo album, si potranno ascoltare le voci di 18 artisti, un mix di talenti emergenti e star affermate.

Tra le collaborazioni spiccano i nomi di Alfa, BLANCO, Capo Plaza, Clams Casino, Duke Montana, Ele A, Glocky, Lazza, nayt, Piccolo, Rose Villain, Sayf, Side Baby, Simba La Rue, Tedua, thasup, Tony Effe e Venerus. Questa selezione di artisti promette di portare un’ampia gamma di atmosfere musicali, riflettendo il continuo impegno di Sick Luke nel superare i confini tradizionali del genere musicale.

Sick Luke, già noto per il suo primo successo solista “X2”, ha descritto il suo nuovo progetto dicendo: “Questi sono gli artisti che ho voluto nel mio secondo album. Sentivo il bisogno di lavorare sia con amici storici che con persone con cui non avevo mai collaborato per creare qualcosa di unico, un progetto che riflette un nuovo sound e percorre nuove strade. Senza di loro il viaggio di DOPAMINA non sarebbe stato lo stesso.”

“Dopamina” sarà disponibile in molteplici formati tra vinili e CD, tra cui edizioni autografate in esclusiva su Amazon, confermando la voglia del producer di offrire al pubblico una varietà sia in termini di suono che di formato. Inoltre, il singolo “X2” ha dimostrato il talento e la capacità di influenzare le tendenze musicali italiane, facendo di “Dopamina” un disco attesissimo.

Il lavoro di Sick Luke continua a essere accolto con entusiasmo, grazie anche ai numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni, tra cui svariati dischi di platino e d’oro. “Dopamina” promette di aggiungere nuove stelle a questa collezione, portando ancora una volta il produttore sotto i riflettori internazionali.