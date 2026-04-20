Irama si aggiunge al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: la lineup completa

Il Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma accoglie Irama tra i nomi già annunciati, rafforzando una lineup ricca e trasversale pronta ad animare Piazza San Giovanni in Laterano. L'evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.



Per l'edizione 2026, il tema scelto è "LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale", ponendo al centro il valore della musica come strumento per raccontare il presente e immaginare il futuro. "Il domani è ancora nostro" diventa il messaggio guida voluto dalla direzione artistica di Massimo Bonelli.



Irama, protagonista in questi mesi con l'album "Antologia della vita e della morte" e in attesa di esibirsi questa estate anche sul palco dello Stadio San Siro di Milano, debutta così tra i volti del concertone, unendosi a un elenco di artisti che comprende ANGELICA BOVE, BIRTHH, CASADILEGO, CHIELLO, DELIA, DITONELLAPIAGA, DOLCENERA, EDDIE BROCK, EMMA NOLDE, ERMAL META, FRAH QUINTALE, GEOLIER, I MINISTRI, LA NIÑA, LEA GAVINO, LITFIBA, MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE, MOBRICI, OKGIORGIO, PRIMOGENITO, RICCARDO COCCIANTE, ROSHELLE, SANTAMAREA, SAYF e SISSI.



Completano il quadro le tre vincitrici del contest 1MNEXT dedicato ai progetti emergenti: BAMBINA, CAINERO e CRISTIANA VERARDO.



L'ingresso resta libero per il pubblico e come di consueto le performance saranno rigorosamente dal vivo, alternando nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana con l'obiettivo di valorizzare contaminazioni, giovani talenti e sensibilità differenti.



Rai Radio2 sarà la radio ufficiale del Primo Maggio e seguirà l'evento con interviste dal backstage e contenuti esclusivi per i social, trasmettendo anche in visual radio.



L'evento vanta la collaborazione di numerosi partner tra cui Plenitude e Intesa Sanpaolo in qualità di Main Sponsor e SIAE, Fondimpresa, Nuovo IMAIE, Fondazione Musica per Roma tra gli official partner. Non mancano inoltre altri sponsor e partner tecnici come Diadora Utility e Acqua Capannelle.



Il Concerto del Primo Maggio a Roma si conferma così punto di riferimento per la riflessione sociale attraverso la musica, valorizzando lo sguardo rivolto al futuro e la pluralità delle storie che la compongono.