Ischia Film Festival, una nuova formula per la rassegna

Si chiamerà “Ischia Film Festival Live”. Questo è il titolo che gli organizzatori hanno voluto dare alla particolare edizione di quest’anno del concorso cinematografico dedicato alle location, che si terrà dal 27 giugno al 4 luglio.

“Live” ha un significato doppio – ha spiegato il fondatore e direttore artistico della manifestazione Michelangelo Messina. “Live vuol dire “vivo”, così come l’edizione di quest’anno che nonostante il Covid-19 si farà, seppur in forma ridotta di spazi. “Live” perché saremo online con molti degli autori che hanno deciso di partecipare con le loro opere al concorso di quest’anno (oltre 70 film in competizione).

Le opere in concorso saranno visibili sul portale interamente dedicato alla rassegna. Ma non mancheranno le presenze dal vivo, in una manifestazione che sin dalla prima edizione si è contraddistinta nel panorama dei festival per i suoi prestigiosi ospiti: oltre 10 premi Oscar e numerosi personaggi del cinema nazionale e internazionale tra cui Abel Ferrara, Gabriele Salvatores, Ken Adam, Abbas Kiarostami, Peter Greenaway, Carlo Verdone, Claudia Cardinale, Bille August etc. Sette grandi artisti nazionali interverranno a Ischia, presentando le loro opere ad un ridotto pubblico alla Piazza d’Armi del Castello Aragonese (unica location che potrà essere aperta rispettando le normative sanitarie di sicurezza).

Insomma il festival delle location non si ferma, e lo dimostrano anche le iniziative che in questi mesi il festival ha realizzato come “Il cinema a casa tua” che in 2 mesi ha registrato 110.000 persone che hanno visto online, i film delle passate edizioni.

I nomi degli ospiti, le modalità e il resto del programma lo scopriremo nella conferenza stampa ufficiale prevista per il 15 giugno, data ufficiale della riapertura dei cinema in Italia: un buon segno.