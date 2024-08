JACK WHITE: domani esce il nuovo attesissimo album “NO NAME”

Jack White, sta per rilasciare il tanto atteso album di inediti intitolato “NO NAME”. L’artista ha sorpreso i fan con un’operazione di Guerrilla Marketing, regalando copie anonime in vinile nei punti vendita Third Man Records. Questo gesto ha creato grande entusiasmo tra i suoi seguaci, alimentando il mistero attorno alla nuova musica.

.L’intero processo di registrazione, produzione e mixaggio dell’album è stato curato personalmente da Jack White nel suo Third Man Studio nel corso del 2023 e 2024. Fedele alle sue radici DIY, l’artista ha stampato il vinile presso Third Man Pressing e pubblicato l’album tramite la sua etichetta discografica, Third Man Records.

“NO NAME” include brani come “Old Scratch Blues”, “Bless Yourself”, “Archbishop Harold Holmes” e molti altri, portando la firma unica e riconoscibile di Jack White. L’artista ha dimostrato ancora una volta la sua creatività e la sua capacità di coinvolgere i fan con nuove e emozionanti proposte musicali.