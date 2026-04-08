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JULI pubblica “Solito Cinema”: il debutto del produttore dei record con 12 collaborazioni stellari

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Dopo aver collezionato 34 dischi di platino, 28 dischi d’oro e oltre un miliardo di stream globali, il produttore e autore Juli – pseudonimo di Julien Boverod – annuncia l’uscita del suo primo album da solista, “Solito Cinema”, disponibile dal 24 aprile. Il progetto, atteso da tempo, segna un nuovo capitolo per uno dei talenti più influenti della nuova generazione musicale italiana e rappresenta l’incontro di diverse anime artistiche in un’unica visione sonora.

L’album, composto da 12 tracce, vede la partecipazione di alcuni dei nomi più importanti del panorama pop e cantautorale italiano: Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro e Olly. Una parata di voci che si intrecciano con la sensibilità musicale di Juli, dando vita a un universo sonoro intimo e autentico.

Questa la tracklist ufficiale di “Solito Cinema”:
– “Voilà” con Fabio Concato
– “Che poi chissene frega” con Tommaso Paradiso
– “Passatempo” con Fulminacci
– “Serenamente” con Bresh
– “Maledizione” con Franco 126
– “L’ultima canzone” con Biagio Antonacci
– “Quelli come me” con Coez
– “Vertigine” (strumentale)
– “Brutta storia (unplugged)” con Emma e Elisa
– “Noi, disillusi” con Enrico Nigiotti
– “Qui piangono tutti” con Tredici Pietro
– “Cantilene” con Olly

Come racconta Juli, “‘Solito cinema’ racchiude lo stupore di tutto quello che mi è successo negli ultimi anni ed è la frase che ripetiamo spesso tra noi amici perché racchiude il senso di quanto è incredibile la vita che stiamo vivendo. È un disco nato in maniera molto ingenua, non avrei mai pensato di farlo, invece mi sono trovato a collaborare con tantissimi artisti e quello che ne è uscito è un mix di mondi che ha creato un’unica identità. Un abbinamento naturale tra me e loro che si è trasformato in un insieme di brani che a poco a poco si sono amalgamati in questo progetto.”

Il disco è stato anticipato in radio dal singolo “Quelli come me”, prima collaborazione di Juli con Coez. Il brano, nato chitarra e voce, rappresenta un inno generazionale che parla con delicatezza del sentirsi parte di qualcosa più grande, senza retorica né artifici.

Nato ad Aosta nel 1998 e artisticamente cresciuto a Torino, Juli si è fatto conoscere in poco tempo come uno dei produttori più richiesti d’Italia. Inizia nel 2018 a collaborare con artisti come Shade, Boro Boro, Oliver Green, per poi ampliare il proprio raggio d’azione con Mambolosco, Fred De Palma, Alfa, Dargen D’Amico e Baby K. La svolta arriva con l’incontro con Olly, con cui firma un sodalizio creativo che lo porta alla produzione dell’album “Il mondo gira” e alla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Polvere”.

Nel 2024 Juli ritorna al Festival come autore, arrangiatore e produttore per Emma con “Apnea” e per Fred De Palma con “Il cielo non ci vuole”, oltre a essere tra i creatori del singolo multiplatino “L’ultima poesia” di Ultimo e Geolier. A conferma del suo successo, entra nel roster di EMI Records (Universal Music) e produce “Ho voglia di te” con Emma e Olly, diventato rapidamente disco di platino con oltre 60 milioni di stream.

Alla fine del 2024 firma e produce interamente il secondo album di Olly, “Tutta vita”, che debutta al primo posto nella classifica FIMI e ottiene il disco di platino, per poi aggiungere un nuovo traguardo nel 2025, anno in cui produce il brano vincitore del Festival di Sanremo: “Balorda nostalgia” di Olly.

Con “Solito Cinema”, Juli non si limita a presentare una raccolta di brani ma propone un vero racconto corale della sua evoluzione artistica. Un mosaico di collaborazioni e sonorità che restituiscono l’essenza di un artista capace di mescolare mondi diversi mantenendo una propria, riconoscibile identità.

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