Juli debutta con Solito Cinema: il primo album tra grandi collaborazioni

Juli, uno dei produttori più influenti della nuova scena musicale italiana, esce con il suo primo album "Solito Cinema", un progetto attesissimo che vanta ben 12 tracce e una straordinaria lista di collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti del panorama nazionale.

Con 34 dischi di platino, 29 dischi d'oro e oltre un miliardo di stream globali, Juli - pseudonimo di Julien Boverod - firma un esordio che vuole lasciare il segno e che mescola stili e personalità diverse, creando un'identità musicale unica.

Nel disco troviamo artisti del calibro di Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, Tredici Pietro e Olly, tutti coinvolti in brani che attraversano sonorità e generazioni. La tracklist si apre con "Voilà" insieme a Fabio Concato e comprende perle come "Serenamente" con Bresh, "Brutta storia (unplugged)" con il duetto Emma ed Elisa, fino a "Cantilene" in collaborazione con Olly.

L'album è stato anticipato dal singolo "Quelli come me", una collaborazione con Coez che racconta la spontaneità della musica nata chitarra e voce, diventando un inno generazionale capace di parlare direttamente ai giovani e non solo. "Quelli come me è un brano spontaneo, nato chitarra e voce e naturalmente rimasto tale. Una canzone semplice e delicata, dove il contrasto con il testo crea una distorsione quasi agrodolce. Un inno generazionale dove l'ascoltatore può facilmente ritrovarsi, un flusso di pensieri che ci ricorda che il fatto di sentirsi soli viene annullato dall'avere accanto qualcuno di simile, la persona giusta."

Juli racconta così la genesi del suo disco: "Solito cinema racchiude lo stupore di tutto quello che mi è successo negli ultimi anni ed è la frase che ripetiamo spesso tra noi amici perché racchiude il senso di quanto è incredibile la vita che stiamo vivendo. È un disco nato in maniera molto ingenua, non avrei mai pensato di farlo, invece mi sono trovato a collaborare con tantissimi artisti e quello che ne è uscito è un mix di mondi che ha creato un'unica identità. Un abbinamento naturale tra me e loro che si è trasformato in un insieme di brani che a poco a poco si sono amalgamati in questo progetto."

Classe 1998, originario di Aosta e formatosi musicalmente a Torino, Juli si è imposto come producer, autore e musicista poliedrico. Dal 2018 ha lavorato con artisti come Shade, Boro Boro, Oliver Green, Mambolosco, Fred De Palma, Alfa, Dargen D'Amico e Baby K. La collaborazione con Olly ha segnato una svolta, culminata con la produzione dell'album "Il mondo gira" e la presenza al Festival di Sanremo nel 2023 e 2025. Ha partecipato anche alla produzione di "Apnea" per Emma e "Il cielo non ci vuole" per Fred De Palma, oltre a firmare come co-autore il successo "L'ultima poesia" di Ultimo e Geolier.

Solito Cinema esce in versione CD standard, CD autografato e LP pink autografato, pronti a conquistare collezionisti e fan. Il progetto arriva dopo una serie di hit e collaborazioni di successo, con Juli che continua a cambiare le regole della produzione musicale italiana grazie a una visione originale e aperta alla contaminazione di stili.

Nel 2024 Juli entra nel roster di EMI Records diventando un punto di riferimento per la nuova generazione di producer e artisti. Il suo talento trasversale, confermato anche nella direzione artistica dei tour e nei repack album per Olly, consolida la posizione di Juli come uno dei protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea.