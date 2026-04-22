Kia Vision Meta Turismo debutta a Milano: il futuro della mobilità è digitale

Kia ha presentato al pubblico Vision Meta Turismo, il nuovo concept car elettrico, in anteprima mondiale alla Milano Design Week 2026. Questo prototipo incarna la visione della casa automobilistica per la prossima generazione di mobilità: tecnologia avanzata, performance dinamiche ed esperienze digitali immersive convergono in una reinterpretazione contemporanea del gran turismo.



L'ispirazione del Vision Meta Turismo nasce dalla filosofia di design Opposites United, concetto che fonde elementi apparentemente contrapposti come superfici morbide e geometrie tecniche, dando vita a un linguaggio estetico fluido ma preciso. Il risultato è una silhouette scolpita, filante, valorizzata da superfici vetrate ampie e una firma luminosa posteriore a LED ultrasottile che esalta l'aerodinamica e il baricentro basso dell'auto.



Il design reinterpreta tre esperienze chiave: guida prestazionale, interazione digitale immersiva e comfort da lounge. Particolare attenzione è riservata all'abitacolo, dove la configurazione dei sedili è pensata per garantire la massima esperienza sia al guidatore che al passeggero. Il posto guida privilegia funzionalità e coinvolgimento totale, con sedili alleggeriti e tessuto tecnico a rete per una guida sportiva e confortevole. Il passeggero dispone di una seduta lounge che può ruotare di 180 gradi a vettura ferma e supporta contenuti in realtà aumentata tramite HUD 3D.



L'esperienza di guida nel Vision Meta Turismo si distingue grazie a comandi analogici integrati con tecnologie digitali per un feedback fisico e tattile, tra cui il joystick per il cambio virtuale, che simula la sensazione del passaggio di marcia tramite vibrazioni e suoni emozionanti, e i pulsanti GT Boost per un'accelerazione istantanea. Tutto è pensato per far sentire il guidatore un tutt'uno con l'auto e permettere una profonda personalizzazione delle prestazioni.



Karim Habib, Executive Vice President e Head of Kia Global Design, ha dichiarato: Vision Meta Turismo rappresenta un traguardo significativo, a dimostrazione di come la filosofia di design Opposites United di Kia plasmi anche la nostra visione futura della mobilità. Riscoprendo lo spirito del gran turismo, tipico degli anni '60, e integrandolo con le infinite possibilità di un'esperienza digitale immersiva, abbiamo realizzato un veicolo che va ben oltre i confini tradizionali. Vision Meta Turismo è la manifestazione concreta del continuo avanzamento di Kia verso il futuro, dove design fuori dagli schemi e tecnologia sofisticata si uniscono per trasformare la mobilità elettrica in un'esperienza profondamente emozionante e coinvolgente. Questo concept incarna la visione di Kia di un futuro in cui la mobilità non riguarda semplicemente la destinazione, bensì la creazione di spazi incentrati sull'uomo che coinvolgono, stimolano e ispirano i nostri clienti in modi ancora da immaginare.



Il volante, ispirato ai controller per videogiochi, assume un ruolo da protagonista come interfaccia centrale, permettendo di selezionare tra tre modalità di esperienza digitale: Speedster, orientata alle emozioni della guida sportiva; Dreamer, per contesti urbani e immersivi; Gamer, pensata per sfruttare l'auto come hub di gioco in realtà aumentata durante le soste.



Vision Meta Turismo sarà visitabile da tutto il pubblico fino a domenica 26 aprile presso il Salone dei Tessuti di Milano, accanto alla gamma dei concept elettrici del marchio. Con questo modello, Kia ridefinisce il futuro del gran turismo nell'era digitale, ponendo design, tecnologia ed esperienza umana al centro della mobilità elettrica del domani.