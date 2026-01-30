Connect with us

Spettacolo

Kid Gamma torna con “Meridione Paradiso”: il viaggio emotivo di una generazione che non si arrende

Published

Dopo averlo anticipato con il singolo “Dannata Gioventù”, Kid Gamma pubblica oggi “Meridione Paradiso”, il suo nuovo album disponibile su tutte le piattaforme digitali e realizzato con il contributo di Nuovo Imaie. Un lavoro che si presenta come un racconto sincero e viscerale, capace di catturare la complessità di chi è cresciuto nel Sud Italia e porta con sé la forza delle proprie origini, anche quando la vita spinge altrove.

“Meridione Paradiso” si muove tra ricordi e desideri, tra la nostalgia delle radici e la voglia di esplorare nuovi orizzonti. Nelle sue tracce, Kid Gamma mette a fuoco il ritratto di una generazione che affronta con coraggio un mondo spesso incerto. L’artista racconta la difficoltà di partire, di lasciare la propria casa e la propria famiglia, ma anche la determinazione di custodire ciò che si è, ovunque si vada. È un racconto personale e collettivo insieme, costruito su un equilibrio fragile tra malinconia, rabbia, speranza e desiderio di riscatto.

Curato da Francesco Ingrassia, il disco è un mosaico di emozioni autentiche. Ogni brano, da “Meridione” a “Nuvole”, passando per “Vita”, “20 Anni”, “Bang Bang”, “Dannata Gioventù”, “Sigarette” e “Solito Caffè”, rappresenta un tassello di quel viaggio interiore che l’artista affida alla musica per dare voce alla sua storia.

Il brano che aveva aperto la strada all’album, “Dannata Gioventù”, ha introdotto il pubblico nel mondo sonoro e narrativo di Kid Gamma, affrontando temi come la fatica di crescere, le dipendenze affettive, gli errori e il peso del passato. Con “Meridione Paradiso”, il giovane cantautore amplia il discorso, trasformando le difficoltà in energia creativa e le esperienze in consapevolezza.

Kid Gamma nasce a Palermo nel 2002. Fin da piccolo mostra un forte talento musicale: a quattro anni inizia a studiare pianoforte, poi si forma al Conservatorio Vincenzo Bellini. La sua carriera include successi precoci come la Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition nel 2012 e l’esordio alla Carnegie Hall di New York e alla New York University nel 2013, dove ottiene consenso unanime e l’Audience Award. A soli undici anni debutta come solista con l’Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama di Palermo.

Dal 2020 entra a far parte del roster di GoMad Concerti e nel 2023 inizia la collaborazione con Pulp Records, che inaugura una nuova fase artistica basata su una produzione costante e più matura. Nel 2025 viene selezionato tra i Newcomers di VEVO Italia, segnando il riconoscimento di un percorso in continua evoluzione.

“Meridione Paradiso” non è solo un album, ma un manifesto. Il racconto di un Sud che non si arrende e di una gioventù che trova nella musica il proprio riscatto. Con la sua voce intensa e la sua scrittura autentica, Kid Gamma si impone come una delle voci più interessanti della nuova scena italiana, capace di unire tradizione e contemporaneità attraverso uno sguardo personale e universale allo stesso tempo.

Il viaggio di Kid Gamma è appena iniziato, ma il suo “Meridione Paradiso” è già una tappa imprescindibile per comprendere i sogni, le paure e la forza di un’intera generazione che guarda avanti senza dimenticare da dove viene.

