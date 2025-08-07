La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Il 13 e 14 settembre avrà luogo a Roma la finale della 24ª edizione del Premio Fabrizio De André – Parlare Musica. L’evento si terrà nella suggestiva Piazza Fabrizio De André, omonima del celebre cantautore italiano, e rappresenta un’occasione unica per scoprire e valorizzare il talento emergente nel panorama artistico italiano.

Il premio, patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus e con la direzione artistica di Luisa Melis, è volto a valorizzare la creatività e l’originalità delle nuove produzioni artistiche italiane nei campi della musica, poesia, e pittura. L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e coordinato dal Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con il Municipio Roma XI e Zètema Progetto Cultura.

Durante le serate finali, i vincitori delle Targhe Faber e Quelli che cantano Fabrizio saranno annunciati, premiando reinterpretazioni eccezionali delle opere di De André. Inoltre, si aggiungeranno i vincitori delle sezioni poesia e pittura, nonché i finalisti della sezione musica, decretati durante le semifinali tenutesi a Isernia il 3, 4 e 5 settembre.

Tra i finalisti della sezione poesia, selezionati da Vincenzo Costantino Cinaski, troviamo nomi di talento come Angela Maria Benedetto, Davide Passoni e Ketty Mastrolorenzo. Per quanto riguarda la sezione pittura, il critico d’arte Roberto Sironi ha selezionato artisti quali Benedetto Di Comun e Alessia Zolfo.

La sezione musica vede una vasta partecipazione, con semifinalisti che includono nomi come Alfiero, Blowy e Gabriele Laponte. A questi si uniscono i partecipanti selezionati dal tour nazionale “E ti piace lasciarti ascoltare”, un’iniziativa mirata a scoprire nuovi talenti nell’ambito musicale italiano, tra cui Alberto Giovinazzo e Carlo Valente.

Il Premio Fabrizio De André non è solo un riconoscimento, ma un vero e proprio trampolino di lancio per artisti desiderosi di esprimere la propria creatività. “L’intento è promuovere una creatività libera, svincolata da mode e logiche commerciali, per incoraggiare innovazione e freschezza nelle nuove opere artistiche”, come sottolineato dagli organizzatori.

Dal 2002, il premio è un punto di riferimento per raccontare e celebrare i nuovi percorsi della musica d’autore in Italia, offrendo una piattaforma prestigiosa per musicisti, poeti e pittori che stanno cercando di lasciare il segno nel mondo dell’arte.