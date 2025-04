La mostra fotografica interattiva “PICTURES OF YOU” arriva a FINALBORGO (Savona)

A partire da oggi, giovedì 24 aprile fino al 4 maggio, Finalborgo (Savona) sarà la prossima tappa della mostra fotografica interattiva “PICTURES OF YOU”. L’esposizione si terrà presso l’Oratorio de’ Disciplinanti ed è visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00, oppure su appuntamento.

“PICTURES OF YOU” è un progetto emozionante firmato da Henry Ruggeri e Rebel House, con la collaborazione speciale di Chiara Buratti. La mostra include una serie di fotografie d’autore di Henry Ruggeri, ritratti di artisti iconici del panorama musicale come i Pearl Jam, i Foo Fighters, i Rolling Stones, i Ramones e Madonna. Grazie alla tecnologia dell’app Notaway, inquadrando ogni fotografia, i visitatori possono accedere a contenuti in realtà aumentata sul proprio telefono. Massimo Cotto, una delle voci più amate di Virgin Radio, ha realizzato contributi video che offrono curiosità e aneddoti sugli artisti ritratti.

“Eravamo sul palco di Imola prima del concerto degli AC/DC”, ricorda Henry Ruggeri. “e lui invece di essere emozionato perché avrebbe dovuto parlare davanti a 100.000 persone mi dice che gli sarebbe piaciuto collaborare con me. Poi ha affrontato il pubblico come se fosse la cosa più naturale del mondo.”

La mostra fa parte del Finale Music Festival e gode del patrocinio del Comune di Finale Ligure. Per Mattia Priori, direttore creativo di Rebel House, “PICTURES OF YOU” è un progetto emozionante, che da continuità all’opera di un uomo speciale che ha lasciato un grande segno nella comunità musicale italiana e che non vogliamo far dimenticare”. Chiara Buratti, moglie di Massimo Cotto, è parte integrante del progetto, che rappresenta un tributo emozionante e innovativo alla straordinaria eredità musicale di Cotto.

La mostra non è solo una celebrazione della musica, ma anche della memoria e dell’evoluzione tecnologica. Tra le iniziative del progetto “PICTURES OF YOU” c’è anche un libro omonimo, edito da Gallucci Editore, con fotografie di Henry Ruggeri e testi di Massimo Cotto.

Henry Ruggeri ha avviato la sua carriera fotografando i Ramones nel 1988 e oggi è riconosciuto come uno dei fotografi “live” più seguiti della scena musicale italiana, con oltre 160.000 follower sui suoi profili social. Le sue mostre hanno toccato città importanti in tutta Italia e anche all’estero.