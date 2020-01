La potenza di Sound Blaster arriva su console con Sound Blaster G3

Creative Technology annuncia l’uscita di Sound Blaster G3, un amplificatore DAC USB portatile per il gaming, l’ultima aggiunta alla rivoluzione di Sound Blaster iniziata 30 anni fa. Progettato e realizzato appositamente per console, Sound Blaster G3 è il primo Sound Blaster che funziona direttamente su PS4 e Nintendo Switch tramite un formato plug-and-play senza driver, compatibile anche con PC e Mac. Con dimensioni ridotte e un peso di soli 32 grammi, vanta un ottimo equilibrio tra la leggendaria firma audio Sound Blaster, la personalizzazione on-the-go e altre eleganti funzionalità di gioco ad un prezzo interessante.

La garanzia Sound Blaster

Grazie all’esperienza di Creative maturata in oltre trent’anni di innovazione e competenza nel settore audio, Sound Blaster G3 è pronta a supportare le esigenze audio dei gamer appassionati. Dotata di audio ad alta definizione a 24 bit a 100 dB DNR, gestisce le cuffie professionali fino a 300 ohm di impedenza. Collegato a un PC o Mac gestisce può gestire i canali 7.1, offrendo la virtualizzazione dell’audio surround 7.1 e includendo l’iconico Sound Blaster Acoustic Engine. Ci si può aspettare un’elevata esperienza audio per il gaming che supera di gran lunga lo standard audio predefinito su PC, Mac o console di gioco.

Un boost per il gaming

Sound Blaster G3 è dotato dell’ultima funzionalità GameVoice Mix, appositamente progettata per rendere la chat di gioco fluida e senza problemi. Questa funzione consente di regolare liberamente l’audio del gioco e il volume della chat grazie ad una manopola sapientemente posizionata in modo da raggiungere il perfetto equilibrio senza interrompere la sessione di gioco.

Inoltre, i giocatori sono in vantaggio con il Footsteps Enhancer, un equalizzatore personalizzabile che aiuta a individuare la posizione dell’avversario per conquistare la vittoria: un elemento cruciale nei giochi sparatutto in prima persona. Ci sono anche profili EQ personalizzati per giochi più popolari, tra cui: Fortnite, Call of Duty: Infinite Warfare e Overwatch.

Ottimizzato per funzionalità e convenienza

Regolare l’audio su console con Sound Blaster G3 è un gioco da ragazzi tramite il controllo in remoto con l’app mobile Sound Blaster Command disponibile per iOS e Android, senza la necessità di scollegare o uscire dalla schermata del gioco su console. Con il pairing Bluetooth è possibile utilizzare lo smartphone come telecomando e accedere facilmente ai controlli del volume e del microfono, alle impostazioni EQ salvate e persino eseguire aggiornamenti del firmware. Su PC e Mac, l’app desktop Sound Blaster Command offre la suite completa e completamente personalizzabile di opzioni di riproduzione e registrazione alla quale gli utenti Sound Blaster sono abituati.

I controlli audio sono inoltre comodamente posizionati sui rispettivi lati, facilitando le regolazioni con una sola mano. Sound Blaster G3 è alimentato interamente tramite USB-C e viene fornito con un adattatore USB-A per una maggiore comodità.

