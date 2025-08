L’Arena di Verona ospita un tributo stellare per i 90 anni di Luciano Pavarotti

Martedì 30 settembre 2025, l’Arena di Verona sarà lo scenario di un evento musicale straordinario dedicato alla memoria del grande Maestro Luciano Pavarotti, in occasione del 90° anniversario della sua nascita. Questo spettacolo unico vedrà riuniti, per la prima volta sullo stesso palco, artisti di fama mondiale provenienti da diversi generi musicali per celebrare la carriera e l’eredità musicale del celebre tenore.

Un cast d’eccezione composto da nomi illustri come Andrea Bocelli, Laura Pausini, José Carreras, Plácido Domingo e molti altri renderà omaggio a Pavarotti, la cui voce spettacolare e carisma disarmante hanno emozionato il mondo intero. Artisti come Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Luca Carboni, Yusif Eyvazov, Angela Gheorghiu, Vittorio Grigolo, Ligabue, Mahmood, Giulia Mazzola, Francesco Meli, Giuliano Sangiorgi, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman e Il Volo si uniranno a questa celebrazione per ricordare l’uomo che ha trasformato l’opera lirica, rendendola popolare in tutto il mondo.

“Il mio sogno è portare l’opera alle masse.” Questo era il desiderio di Luciano Pavarotti, che grazie al suo talento straordinario ha infranto barriere e confini, portando l’opera dai teatri ai grandi spazi aperti e toccando il cuore di milioni di persone. Durante la sua carriera, ha unito generi musicali diversi in nome della solidarietà e della cultura. Attraverso i suoi leggendari eventi come i concerti de I Tre Tenori e Pavarotti & Friends, Pavarotti ha realizzato una visione di musica senza confini.

L’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti accompagnerà le performance degli artisti. Composta da giovani musicisti di talento, l’orchestra onora l’eredità del Maestro coniugando le solide radici della tradizione classica con nuove tendenze musicali. La fondazione continua il suo impegno nel sostenere talenti emergenti e promuovere la cultura musicale mondiale.

Parte dei proventi del concerto sarà devoluta all’Antoniano di Bologna per l’Operazione Pane e alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena. Questo evento non solo rappresenterà un concerto ma un vero e proprio memoriale, offrendo al pubblico un’opportunità unica per ricordare il Maestro attraverso testimonianze, ricordi e video.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della grande musica, che grazie alla voce impareggiabile e alle doti di Luciano Pavarotti, celebra l’uomo, l’artista e il sogno di portare l’opera alle masse.