Laura Pausini annuncia “Io Canto 2” e un nuovo tour mondiale dal 2026 al 2027

Laura Pausini torna con un progetto che celebra la grande musica italiana e internazionale. Il 6 febbraio 2026 uscirà “Io Canto 2”, il nuovo album di cover prodotto da Warner Records / Warner Music Italy, già disponibile in preorder nelle versioni cd deluxe (anche autografata), doppio vinile standard in tre colori (rosso, perlato e nero) e una deluxe limitata in argento. L’artista, simbolo globale della musica italiana, affiancherà all’uscita del disco l’undicesima tournée mondiale, “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027”, che prenderà il via a marzo 2026.

Il disco segue idealmente il primo “Io Canto”, pubblicato nel 2006, e si presenta come un tributo ai più grandi cantautori e interpreti della storia musicale italiana, con aperture a brani stranieri legati al nostro Paese. La tracklist comprende 17 tracce nella versione standard e 21 nella deluxe. Tra i titoli figurano reinterpretazioni di classici come “Quanno chiove” di Pino Daniele, “E poi” di Giorgia, “Un senso” di Vasco Rossi, e una inedita versione in duetto virtuale con Lucio Dalla nel brano “Felicità”. Non mancano incursioni internazionali: “La isla bonita” di Madonna, “Ja sei namorar” dei Tribalistas, e adattamenti linguistici di canzoni simbolo come “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli.

Il primo singolo estratto, “Ritorno ad amare”, è la reinterpretazione del brano di Biagio Antonacci del 2001 ed è già disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano è prodotto e arrangiato da Paolo Carta insieme alla stessa Pausini.

Parallelamente alla versione italiana, uscirà anche la versione spagnola “Yo Canto 2”, prevista per il 13 marzo 2026. Questo progetto omaggerà i grandi autori latini con 18 brani nella versione standard e 21 nella deluxe. L’album includerà classici come “Hijo de la luna” dei Mecano, “Antología” di Shakira, “Gracias a la vida” di Violeta Parra e “Livin’ la vida loca” di Ricky Martin in versione spanglish.

“Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027” sarà una vera maratona globale. L’apertura è fissata per il 27 marzo 2026 a Pamplona, in Spagna, e attraverserà Europa, America Latina e Stati Uniti, con tappe a Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, Città del Messico, San Juan, Miami, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York. In autunno il tour approderà nei palazzetti italiani e nelle principali città europee, per poi sbarcare in Brasile a fine febbraio 2027.

La leg italiana negli stadi comincerà il 2 giugno 2027 a Lignano Sabbiadoro e passerà da Messina, Bari, Pescara e Roma. A chiudere l’imponente calendario internazionale sarà la tappa del 28 ottobre 2027 alla Royal Albert Hall di Londra, seguita da un’ulteriore reprise europea fino alla fine dell’anno.

Il tour, organizzato e prodotto da Friends & Partners, promette di essere uno degli eventi più attesi del prossimo biennio. La Pausini, reduce da riconoscimenti come il Billboard Icon Award e il Global Icon Award, prosegue così una carriera straordinaria che l’ha già portata a esibirsi nei luoghi più prestigiosi del mondo: dal Madison Square Garden al Radio City Music Hall di New York, fino al Circo Massimo e allo Stadio San Siro.

Con oltre 75 milioni di dischi venduti, 6 miliardi di streaming e più di tre decenni di successi, Laura Pausini conferma ancora una volta la sua statura di artista internazionale. “Io Canto 2” rappresenterà non solo un ritorno alle origini ma anche un racconto dell’evoluzione musicale di un’interprete capace di unire culture, lingue e generazioni diverse sotto un’unica voce.