Spettacolo

Laura Pausini: icona eterna della musica riceve il Billboard Icon Award

Laura Pausini continua a brillare nel firmamento della musica internazionale. Durante i Billboard Latin Music Awards 2025, la celebre cantautrice italiana verrà insignita del prestigioso Billboard Icon Award. Questo riconoscimento conferma il suo status di una delle artiste più influenti di tutti i tempi, riconosciuta per una carriera di straordinario impatto sulla musica contemporanea.

La cerimonia si terrà il prossimo giovedì 23 ottobre presso il James L. Knight Center di Miami. Il Billboard Icon Award è assegnato ad artisti che hanno raggiunto successi musicali e commerciali senza precedenti, diventando figure illustri del loro genere a livello mondiale.

Pausini ha condiviso la sua emozione attraverso un commento: “Ciò che mi emoziona di più è che questo riconoscimento arriva proprio nell’anno in cui, prima ancora di sapere che l’avrei ricevuto, avevo già deciso di lanciare un album tributo ai grandi cantautori della Spagna e dell’America Latina. È la prima volta che canto e arrangio canzoni che non sono scritte da me né del mio stile, ma che interpreto con il mio marchio, come tributo a quel repertorio così emblematico della nostra musica. Sono onorata di ricevere la notizia di questo premio, è un vero regalo”.

In concomitanza con la notizia del premio, Laura Pausini ha lanciato un nuovo singolo intitolato *LA MIA STORIA TRA LE DITA*, disponibile in quattro lingue: italiano, spagnolo, portoghese e francese. Questo nuovo progetto segna il preludio al *IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027*, in partenza dalla Spagna il 27 marzo a Pamplona. Il tour coprirà numerose città in America Latina, Stati Uniti, e tornerà in Europa e in Italia in un calendario ricco di date.

La carriera di Laura Pausini è costellata di traguardi, tra cui oltre 75 milioni di dischi venduti, più di 6 miliardi di streaming e un Grammy Award, insieme a una storica entrata nella Billboard Hot 100. La sua influenza è stata riconosciuta anche dalla Latin Recording Academy che l’ha celebrata come “Person of the Year 2023”. Le sue collaborazioni spaziano tra i più grandi artisti del mondo, da Michael Jackson a Celine Dion.

Il prossimo tour mondiale, organizzato e prodotto da Friends&Partners, promette di essere un evento epocale, con un ritorno in grande stile sulle scene internazionali. L’album IO CANTO 2, che uscirà nei prossimi mesi sotto l’etichetta Warner Music, sarà l’occasione per ascoltare nuove tracce accanto ai suoi brani più celebri.

Laura Pausini ha calcato palchi leggendari come il Radio City Music Hall di New York e la Royal Albert Hall di Londra, conquistando il cuore di decine di paesi e portando la sua musica in oltre 40 nazioni.

 

