Laura Pausini in tour mondiale al Palasele di Eboli

Laura Pausini è pronta a entusiasmare il pubblico con il suo WORLD TOUR WINTER 2024 che la porterà al Palasele di Eboli mercoledì 13 novembre 2024. Dopo il successo dei concerti dello scorso dicembre, Laura Pausini torna in Campania per un evento unico che promette emozioni indimenticabili.

Il tour ha debuttato la scorsa settimana a Londra, ricevendo ampi consensi per lo spettacolo mozzafiato offerto dalla cantante. Con più di 450.000 spettatori e un sold out in ogni città, Laura Pausini si conferma come un’icona della musica internazionale.

Durante lo show, la cantante proporrà un mix di successi intramontabili e brani tratti dall’ultimo album Anime Parallele, tra cui il singolo CIAO/CHAO, che ha già conquistato il pubblico e la critica. Un concerto che si preannuncia emozionante e carico di energia.

“Il mio palco: il tuo palco” è un’iniziativa esclusiva per le date italiane, in cui Laura Pausini offre a otto giovani talenti italiani l’opportunità di esibirsi come opening nei suoi concerti nel nostro paese. Un gesto di generosità che dimostra l’attenzione della cantante verso le nuove generazioni di artisti.

L’organizzazione del tour è curata da Friends&Partners, mentre la tappa al Palasele è a cura di Anni 60 produzioni. I biglietti sono disponibili su Ticketone e possono essere acquistati anche direttamente al Botteghino del Palasele il giorno dello show.

Il Palasele continuerà a offrire spettacoli di alto livello anche nei mesi successivi, con artisti come Alessandra Amoroso, Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio e molti altri pronti a incantare il pubblico. Un calendario ricco di appuntamenti da non perdere per gli amanti della musica e dello spettacolo, che renderanno il Palasele un punto di riferimento per gli eventi live nell’area campana.

Laura Pausini si prepara a regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile, un concerto coinvolgente che celebra la sua straordinaria carriera e il suo talento unico. Un’occasione imperdibile per chiunque ami la musica italiana di qualità.