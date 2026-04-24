Laura Pausini torna con Immensamente e annuncia il nuovo tour mondiale

Laura Pausini pubblica il nuovo singolo Immensamente e lancia il World Tour 2026/2027, con numerose date sold out tra Europa, Sud America e Stati Uniti.

Laura Pausini torna protagonista della scena musicale con il nuovo singolo Immensamente, disponibile da oggi venerdì 24 aprile in tutte le radio e piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip ufficiale. Il brano, originariamente interpretato da Umberto Tozzi nel 1987 e scritto insieme a Giancarlo Bigazzi, viene ora rivisitato nell'album IO CANTO 2 e rappresenta un omaggio vibrante alla canzone d'autore italiana. Prodotto e arrangiato da Paolo Carta e dalla stessa Laura, il singolo riconferma lo stile unico dell'artista, che dichiara: Sono molto legata a questo brano, da quando l'ho ascoltato in radio nel 1987. Umberto Tozzi è sempre stato uno dei mie cantautori preferiti, e cantarlo è anche molto appagante a livello vocale.

Questa canzone scritta da Umberto e dal grande Giancarlo Bigazzi racconta di un amore disperato, profundo e indistruttibile, che non riesce a cancellarsi nonostante l'assenza della persona che si ama. E anche il videoclip esprime questo racconto, così frenetico ma anche pieno di vita, di momenti vissuti fino in fondo, aggiunge Laura Pausini.

Il videoclip di Immensamente, girato dalla stessa Pausini durante il suo tour e montato da Gaetano Morbioli, racchiude momenti di quotidianità, ricordi e attimi di vita in viaggio. L'artista, armata solo del cellulare, ha immortalato le emozioni tra alberghi, città nuove e piccoli gesti d'amore, dedicando il video a chiunque sia lontano dall'amore. Tutti elementi che, insieme, cercano di restituire il significato più profondo della canzone: un amore intenso ma segnato dall'impossibilità di restare insieme, e che trova il suo spazio in qualcosa di più grande; nell'immenso, racconta Pausini.

Dopo il trionfo della World Tour 2023/2024, la cantante italiana più ascoltata nel mondo riparte con l'undicesima tournée mondiale, IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, che ha già fatto registrare sold out in numerose città della Spagna: Pamplona, Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid.

Il tour, che abbraccia Sud America, Stati Uniti ed Europa, toccherà città come Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotà, Quito, San José, le principali metropoli messicane, Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e chiuderà con un evento memorabile al Madison Square Garden di New York. In seguito, la tournée si sposterà nei palazzetti e negli stadi d'Italia e d'Europa, proseguendo fino alla fine del 2027.

Durante il tour la popstar fonde successi storici e reinterpretazioni tratte dagli album IO CANTO 2 e YO CANTO 2, portando in scena grandi classici della musica italiana e latina e offrendo uno spettacolo dalla doppia anima in grado di conquistare pubblici diversi.

Laura Pausini si conferma una delle più celebrate icone pop a livello internazionale, con oltre 75 milioni di dischi venduti, 6 miliardi di streaming, record di premi tra cui Grammy Award, 4 Latin Grammy, Billboard Icon Award, Global Icon Award, Golden Globe e innumerevoli collaborazioni con leggende come Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Shakira e Mariah Carey. Recentemente è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come Person of the Year 2023, prima artista non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento.

La cantante italiana ha portato la sua voce nei luoghi più prestigiosi: dal Radio City Music Hall e Madison Square Garden di New York, passando per la Royal Albert Hall di Londra fino al Circo Massimo di Roma, con oltre 40 paesi toccati in 30 anni di carriera.

Il tour 2026/2027, prodotto da Friends&Partners, prevede tappe in Europa e Sud America, promettendo show all'insegna dell'energia e del coinvolgimento. Le informazioni su biglietti e fanclub sono disponibili sui canali ufficiali dedicati.