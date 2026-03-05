Connect with us

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: “Poesie Clandestine”, il primo album insieme da domani negli store

Published

Nasce dalla forza di un’amicizia autentica e da una lunga condivisione artistica il progetto congiunto di LDA e AKA 7EVEN. Da domani, venerdì 6 marzo, sarà disponibile “Poesie Clandestine”, il loro primo album insieme, pubblicato in digitale e in formato CD, anche autografato.

Il disco, composto da dieci tracce, include il brano omonimo presentato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, oggi stabile alla posizione #5 della classifica TOP 50 Italia di Spotify, e la rilettura di “Andamento Lento” insieme a Tullio De Piscopo, proposta sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover.

“Poesie Clandestine” è un progetto nato in modo istintivo e naturale, tra le mura di casa, come evoluzione di una connessione umana prima ancora che musicale. LDA e AKA 7EVEN hanno costruito nel tempo un legame fatto di vita condivisa, confronto e creatività: il risultato è un album che racconta l’amore in tutte le sue sfumature, fondendo la tradizione musicale napoletana e il cantautorato italiano con influenze contemporanee.

La tracklist comprende dieci brani: “Poesie Clandestine”, “Ultimo Ballo”, “La fine del mondo”, “Maledetta voglia di te”, “Mi ricordi lei”, “Nera Malinconia”, “Non so dire addio”, “Stupide Parole”, “Nun è over” e “Andamento Lento” con Tullio De Piscopo. Il brano sanremese, firmato da Luca D’Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino e prodotto da Noya, è stato descritto come «un amore carnale, un amore viscerale», un sentimento intenso e irrequieto che sfugge alle forme stabili ma resta vissuto con piena autenticità.

Per celebrare l’uscita, i due artisti incontreranno i fan in tutta Italia con il “Poesie Clandestine – Instore Tour”, inaugurato oggi al Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE). Seguiranno numerose tappe nel Paese: dal 6 marzo a Pontecagnano Faiano, l’8 a Valmontone, il 9 a Lucca, il 10 a Bologna e poi ancora Brescia, Verona, Gorizia, Milano, Roma, Perugia, Catania, Ragusa e Chieti, fino alle nuove date di aprile che toccheranno Rimini, Rieti, Taranto e Montenero di Bisaccia.

Entrambi i protagonisti hanno già alle spalle una carriera di successo. LDA, classe 2003, figlio d’arte, si è affermato con singoli certificati Oro e Platino e due album da solista. Dopo aver partecipato ad “Amici di Maria De Filippi” e al Festival di Sanremo 2023 con “Se poi domani”, ha consolidato la propria identità artistica con brani come “Bandana”, “Cado” e “Granita”, fino alle recenti uscite “Shalla” e “Attimo eterno”.

AKA 7EVEN, nome d’arte di Luca Marzano, classe 2000, ha raggiunto oltre 300 milioni di stream con hit come “Mi manchi”, “Loca” e “Perfetta così”, conquistando un posto centrale nella nuova scena urban-pop italiana. Dopo la vittoria agli MTV EMAs come Best Italian Act e la partecipazione a Sanremo 2022, ha proseguito la sua crescita con progetti come “Non dimenticare”, “Notte fonda” e l’EP “Non x soldi”.

Ora le loro strade si intrecciano nuovamente per dare vita a un lavoro che unisce due sensibilità, complementari e coerenti, capaci di raccontare la stessa emozione da punti di vista diversi. “Poesie Clandestine” è il punto d’incontro tra melodia e introspezione, tra tradizione e modernità, tra il cuore di Napoli e quello della nuova generazione musicale italiana.

Con questo progetto, LDA e AKA 7EVEN confermano la capacità della giovane musica italiana di reinventarsi e di parlare a un pubblico ampio e trasversale, fondendo sincerità e innovazione in un linguaggio comune fatto di parole, emozioni e suoni condivisi.

