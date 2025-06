Levi’s porta un “festival nel festival” a Primavera Sound Barcellona 2025

L’edizione 2025 del Primavera Sound di Barcellona si è appena conclusa, lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati di musica e cultura. Levi’s si è confermato protagonista, offrendo un’esperienza immersiva e unica nel suo genere agli spettatori. Con tre palchi esclusivi – Levi’s Plaza, 501 Club e Levi’s Warehouse – il celebre marchio ha presentato oltre 140 artisti provenienti da tutto il mondo. Tra questi, nomi di spicco come Troye Sivan, Snow Strippers, Rigoberta Bandini e John Glacier hanno trasformato l’evento in un vero e proprio festival nel festival.

Levi’s non si è limitato a offrire solo musica. La celebrazione della self-expression è stata al centro di questa edizione, con varie iniziative che hanno coinvolto il pubblico in modo originale e creativo. Un Tailor Shop interattivo ha offerto ai visitatori la possibilità di personalizzare i propri capi, mentre una capsule collection esclusiva ha attirato l’attenzione dei fashionisti presenti. Inoltre, una serie di contenuti creativi è stata curata da ospiti speciali come Stefanie Giesinger, Anna Castillo, Amrit Tietz e Fai Khadra, che hanno collaborato per rendere l’esperienza ancora più speciale.

Metti al centro del palco la tua self-expression potrebbe essere il motto ideale per descrivere l’approccio Levi’s a questa manifestazione. Attraverso il connubio di musica, moda e arte, il marchio ha sottolineato l’importanza dell’individualità e della creatività.

Primavera Sound 2025 è stata quindi non solo un’occasione per ascoltare della buona musica, ma anche un’opportunità per esplorare nuove forme di espressione personale. Grazie all’impegno di Levi’s®, il festival ha raggiunto nuove vette di coinvolgimento e innovazione, posizionandosi come un evento imperdibile nel panorama musicale internazionale.