Luca Ravenna porta Casinò Flamingo all'Unipol Forum e annuncia il tour mondiale 2026

Luca Ravenna annuncia lo show evento Casinò Flamingo il 2 aprile 2027 all'Unipol Forum di Milano e un tour mondiale in dieci città tra Europa e Stati Uniti.

Luca Ravenna sale ancora una volta sul gradino più alto della stand-up comedy italiana e annuncia un evento senza precedenti: il 2 aprile 2027 porterà "Casinò Flamingo" sul palco dell'Unipol Forum di Milano, per la prima volta nella sua carriera.

Durante l'ultima data milanese di "Flamingo" al Teatro Arcimboldi, Ravenna ha svelato la data che segnerà il suo debutto nel tempio milanese degli eventi, con uno spettacolo ideato come appuntamento unico e celebrativo. "Casinò Flamingo", uno spettacolo inedito rispetto alle date precedenti, pensato per trasformare questa occasione in un vero momento celebrativo, tra sorprese e contenuti speciali.

Il percorso di Luca Ravenna si conferma straordinario: oltre 53.000 biglietti venduti, 35 sold out su 37 date, di cui 12.000 nella sola Milano. Un successo imperdibile che consacra Ravenna come uno dei nuovi volti più apprezzati della comicità italiana.

L'Unipol Forum rappresenta tanto un traguardo simbolico quanto un nuovo inizio. Proprio qui Ravenna diventa il primo comico della sua generazione a calcare questo palco, segnando una svolta per l'intera scena stand-up italiana.

Ma il viaggio continua oltre i confini nazionali: nel novembre 2026 partirà un tour mondiale che toccherà dieci tappe in nove Paesi tra Europa e Stati Uniti. Gli appuntamenti previsti partono da Barcellona il 3 novembre (Teatro Paral.lel 62) e proseguono il 5 novembre a Madrid (Teatro Calderon Rooftop Lirico), il 7 novembre a Berlino (Coliseum), il 10 novembre ad Amsterdam (Boom Chicago), il 17 novembre a Parigi (Apollo Théâtre), il 19 novembre a Dublino (The Laugh Lounge), il 23 novembre a Zurigo (Volkshaus), il 25 novembre a Londra (O2 Shepherd's Bush Empire), il 30 novembre a Bruxelles (La Madeleine), fino al gran finale il 3 dicembre a New York (Gramercy Theatre).

Un ritorno oltre confine che segue i successi dei precedenti tour internazionali, capaci di coinvolgere migliaia di spettatori e biglietti venduti, confermando un pubblico sempre più ampio anche fuori dall'Italia.

I biglietti saranno disponibili in anteprima da mercoledì 23 aprile alle 12 per gli iscritti a LiveNation, mentre la vendita generale partirà giovedì 24 aprile alle 12 su tutte le principali piattaforme.

Con "Casinò Flamingo" all'Unipol Forum e il tour internazionale in arrivo, Luca Ravenna consolida il suo ruolo di riferimento nella nuova comicità italiana, portando il genere verso nuove platee e standard sempre più ambiziosi.