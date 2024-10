MARCO MASINI: ora in digitale “LEGGERO”

Marco Masini ha appena rilasciato il suo ultimo progetto discografico intitolato “10 AMORI”, disponibile in vinile e CD. Il primo singolo estratto, intitolato “Leggero”, è ora disponibile in digitale e porta con sé un’emozionante narrazione che coinvolge l’ascoltatore in un viaggio emotivo.

La canzone “Leggero” racconta la storia di un uomo che, sopraffatto dalle difficoltà della vita, decide di prendere la macchina di notte e dirigere verso il mare per cercare sollievo e libertà dall’oppressione dei pensieri. Tuttavia, il destino riserva delle sorprese e la serata non procede come previsto. Attraverso versi toccanti, Masini cattura l’essenza di una ricerca interiore di leggerezza e liberazione.

Il progetto discografico “10 AMORI” affronta il tema dell’amore in maniera universale, esplorando tutti i tipi di amore che caratterizzano la vita di un individuo. Le tracce dell’album riflettono le diverse sfaccettature dell’amore, rimarcando il legame indelebile che l’amore crea tra passato, presente e futuro.

La tracklist dell’album comprende dodici brani, tra cui il prologo e l’epilogo intitolati rispettivamente “10 Amori”. Marco Masini festeggia anche un traguardo importante, compiendo 60 anni il 18 settembre. Per celebrare questo anniversario e il lancio del nuovo album, l’artista ha annunciato tre imperdibili date live nel 2025. Il 18 ottobre si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Durante i concerti, Masini interpreterà i suoi più grandi successi insieme a brani tratti da “10 AMORI”. L’emozione e la passione del cantautore coinvolgeranno il pubblico, garantendo serate indimenticabili ricche di musica e poesia.

Con il suo nuovo progetto discografico “10 AMORI”, Marco Masini conferma il suo talento e la sua capacità di emozionare il pubblico con le sue melodie e le sue parole profonde. Un viaggio attraverso l’amore in tutte le sue forme, raccontato con la sensibilità e l’onestà che contraddistinguono il suo stile unico.