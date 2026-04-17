Marco Masini pubblica in vinile il nuovo album Perfetto Imperfetto e annuncia tour

Dal 24 aprile sarà disponibile in vinile Perfetto Imperfetto, il nuovo e attesissimo album di Marco Masini, pubblicato da Momy Records, Concerto Music e BMG. Già uscito in CD e digitale, questo progetto rappresenta il tredicesimo capitolo discografico per il celebre cantautore fiorentino.



All'uscita del vinile si affiancano nuovi appuntamenti dell'instore tour in cui Masini incontra i fan e presenta il nuovo lavoro discografico. Le tappe confermate comprendono le principali città italiane: San Cataldo, Misterbianco, Rizziconi, Nola, Sesto San Giovanni, Rovereto, Forlì e Ancona, tutte presso i maggiori centri commerciali e con inizio previsto alle ore 18:00.



La tracklist dell'album vanta collaborazioni di rilievo, soprattutto Male Necessario con Fedez, brano che ha trionfato al 76° Festival di Sanremo portando a casa il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Tra le canzoni figura anche Bella Stronza, reinterpretata insieme a Fedez e FT Kings, che ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti dello stesso Festival. L'album in formato digitale include dieci tracce, mentre le versioni fisica e vinile aggiungono ulteriori singoli. In Perfetto Imperfetto Masini mischia inediti (tra cui il singolo E poi ti ho visto cadere, anticipato in rotazione radiofonica) a rivisitazioni di successi già conosciuti, spaziando tra sonorità contemporanee e il suo classico stile autorale.



Si avvicinano anche le date degli attesissimi concerti dal vivo: dopo i cinque eventi speciali autunnali nei grandi palasport di Milano, Firenze, Padova, Roma e Napoli, Masini sarà protagonista di un tour estivo outdoor che dal 30 giugno lo vedrà impegnato in oltre quindici città italiane. Tra le tappe figurano Alessandria, Pistoia, Cervia, Rivignano, Villafranca, Bergamo, Piacenza, Este, Siena, Pescara, San Pancrazio Salentino, Castellana Grotte, Castelnuovo Garfagnana, Alghero, Messina e Zafferana Etnea. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei principali circuiti.



Marco Masini è una delle colonne della musica d'autore italiana. Nato a Firenze nel 1964, vanta una carriera lunga oltre 35 anni e brani che hanno segnato intere generazioni: da Disperato, con cui vinse Sanremo nella sezione Novità nel 1990, a canzoni iconiche come Ci vorrebbe il mare, Cenerentola Innamorata, T'innamorerai, Bella Stronza e L'uomo volante. Nel 2025 Masini ha celebrato il 35° anniversario di carriera con il tour Ci Vorrebbe Ancora il Mare e, nell'ultimo Festival di Sanremo insieme a Fedez, ha rafforzato ulteriormente il suo legame con il pubblico.



Perfetto Imperfetto è prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini. L'entusiasmo per la nuova era artistica di Marco Masini è testimoniato dalla richiesta crescente di appuntamenti live e dalla grande partecipazione dei fan ad ogni evento.