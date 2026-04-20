Mercedes-Benz presenta la nuova Classe C elettrica: eleganza, comfort e autonomia da record

Mercedes-Benz compie un nuovo passo verso il futuro presentando la prima Classe C completamente elettrica, un modello che unisce in modo straordinario sportività, comfort e innovazione tecnologica.

La nuova Mercedes-Benz Classe C elettrica segna una svolta epocale per il segmento delle berline medie premium. Con un mix di autonomia fino a 762 km, tecnologie di ultima generazione e un livello di comfort che richiama modelli di categoria superiore, la casa di Stoccarda alza ulteriormente l’asticella, portando la sua best seller nell’era dell’elettrico puro senza tradirne l’identità.

Fin dal primo sguardo, la nuova Classe C elettrica colpisce per un design deciso e contemporaneo. La silhouette da coupé, il posteriore in stile GT e la griglia iconica illuminata con oltre mille punti luce definiscono una presenza scenica forte e riconoscibile. L’aerodinamica raffinata, con un Cx a partire da 0,22, non è solo un esercizio stilistico ma contribuisce in modo concreto all’efficienza e all’autonomia.

All’interno, l’abitacolo diventa un vero e proprio rifugio, fedele al concetto “Welcome home” che da sempre caratterizza il modello. Materiali premium, lavorazioni artigianali e tecnologie immersive si fondono per creare un ambiente sofisticato e rilassante. Il protagonista è l’MBUX Hyperscreen da 39,1 pollici, che attraversa l’intera plancia offrendo un’esperienza digitale avanzata, supportata dal nuovo sistema operativo MB.OS. L’integrazione dell’intelligenza artificiale consente un’interazione naturale e personalizzata, con un assistente virtuale capace di comprendere conversazioni complesse.

Il comfort raggiunge livelli inediti per la categoria. I sedili high-end offrono funzioni di massaggio, ventilazione e audio 4D, mentre il tetto panoramico SKY CONTROL con 162 stelle illuminate trasforma ogni viaggio in un’esperienza sensoriale. Anche il clima a bordo è ottimizzato grazie a una pompa di calore multisorgente, capace di riscaldare l’abitacolo rapidamente riducendo i consumi energetici.

Sotto il profilo tecnico, la nuova Classe C elettrica punta su una piattaforma evoluta con architettura a 800 volt e una batteria da 94 kWh. La ricarica ultrarapida consente di recuperare fino a 325 km in soli 10 minuti, rendendo i lunghi viaggi più semplici e pratici. Il sistema di navigazione con Electric Intelligence pianifica automaticamente le soste, ottimizzando tempi e consumi in base al percorso e alle condizioni di guida.

Le prestazioni sono all’altezza delle aspettative. La versione di lancio C 400 4MATIC electric da 360 kW accelera da 0 a 100 km/h in 4 secondi, offrendo al tempo stesso un’efficienza elevata grazie alla trasmissione a due rapporti. La dinamica di guida è uno dei punti di forza, con sospensioni pneumatiche AIRMATIC e asse posteriore sterzante che garantiscono agilità in città e stabilità nei lunghi viaggi.

Non manca un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida. La piattaforma MB.DRIVE integra fino a 27 sensori e telecamere, offrendo funzioni avanzate che supportano il guidatore in ogni situazione, dalla guida urbana al traffico autostradale. La sicurezza resta un pilastro fondamentale, con sistemi attivi e passivi progettati per prevenire incidenti e proteggere gli occupanti.

La nuova Classe C elettrica rappresenta quindi una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione. Elegante, tecnologica e altamente efficiente, si propone come punto di riferimento per il futuro delle berline premium, dimostrando come l’elettrificazione possa esaltare, e non snaturare, il DNA di un modello iconico.