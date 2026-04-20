A Milano il tram di Beverly Hills, 90210: nostalgia anni '90 tra gadget e Peach Pit

Il teen drama iconico degli anni '90 torna a far sognare Milano con un evento unico per tutti i nostalgici di Beverly Hills, 90210. Nel weekend del 25 e 26 aprile, nel cuore del capoluogo lombardo, un tram speciale dedicato alla celebre serie attraverserà il centro città con partenze no-stop dalle 11.00 alle 20.00 da Piazza Castello 2.



Per la prima volta dopo 25 anni, tutte le stagioni della serie cult saranno disponibili in versione rimasterizzata in HD su Sky e in streaming su NOW. L'iniziativa permetterà ai fan di rivivere le emozioni, la moda e le atmosfere californiane che hanno segnato un'intera generazione.



Sul tram, i passeggeri potranno immergersi in una vera experience anni '90: ordinare drink personalizzati presso il mitico Peach Pit, scattare foto in set tematici e rivivere le avventure dei loro personaggi preferiti. Non mancheranno gadget esclusivi, disponibili fino a esaurimento scorte.



Un gruppo di ragazzi, una città iconica, storie, emozioni - e outfit - diventati simbolo di un'epoca. Beverly Hills, 90210 e la nostalgia per gli anni '90 saranno il cuore di una nuova experience che Sky e NOW portano a Milano il prossimo weekend, tra sabato 25 e domenica 26 aprile.



Tra le domande di sempre anche il dilemma generazionale: eri #TeamBrenda o #TeamKelly? #TeamBrandon o #TeamDylan? L'evento permetterà di schierarsi ancora una volta e farsi conquistare dalle suggestioni di uno dei telefilm più amati di tutti i tempi.



Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono tuffarsi nella nostalgia, tra ricordi, musica, sapori e photo opportunity, vivendo a pieno le emozioni di Beverly Hills, 90210 e ritrovando tutta la serie disponibile grazie alle nuove piattaforme digitali.