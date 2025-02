MINI SMILEY: i nuovi episodi in esclusiva RaiPlay dal 28 febbraio

Dal 28 febbraio una nuova avventura musicale aspetta i più piccoli su RaiPlay con l’arrivo dei nuovi episodi di Mini Smiley, la serie animata che porta sullo schermo la magia della musica e l’allegria degli iconici Smiley.

Mini Smiley segue le storie di un gruppo di simpatici Mini Smileys e dei loro amici animali nel coloratissimo mondo di SmileyWorld. Ogni episodio, della durata di due minuti, propone canzoni originali e grandi successi cantati da bambini, affrontando tematiche importanti come l’amore, l’amicizia, la collaborazione e il valore dell’espressione personale. Grazie a personaggi unici e talenti musicali distintivi, ogni avventura si trasforma in un viaggio all’insegna della creatività e dell’entusiasmo.

Questa serie non è solo un divertimento per i più piccoli, ma anche un’esperienza coinvolgente per tutta la famiglia. Mentre i bambini si lasciano trasportare dalle melodie accattivanti e dalle animazioni vivaci, i genitori potranno apprezzare una colonna sonora piacevole e ben curata. Ogni episodio è pensato per essere un vero e proprio concerto animato, in cui la musica diventa strumento di apprendimento e di gioco.

La produzione di Mini Smiley si distingue per un’animazione di alta qualità e un sound design curato nei minimi dettagli. La versione italiana, realizzata con tecnologie avanzate, garantisce un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, confermando l’impegno di RaiPlay nel proporre contenuti innovativi e di valore per le famiglie.

Con Mini Smiley, la musica diventa il cuore di un’avventura educativa e divertente, pronta a conquistare il pubblico dei più piccoli e a regalare momenti di gioia e spensieratezza.