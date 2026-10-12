Mobrici celebra il doppio sold out a Roma con i 10 anni di Avete Ragione Tutti

Il successo di Mobrici non si arresta: entrambi i concerti romani dedicati ai "10 Anni di Avete Ragione Tutti" sono ufficialmente sold out, confermando l'affetto del pubblico per un album che ha segnato una generazione.

Dopo il rapido esaurimento della prima data, anche il secondo live in programma all'Atlantico di Roma, venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026, ha registrato il tutto esaurito. In chiusura, Mobrici tornerà nella sua città il 2 dicembre al Fabrique di Milano per un'ultima imperdibile serata.

L'artista farà rivivere sul palco l'album d'esordio dei Canova, band culto dell'indie italiano, di cui era autore, cantante e frontman. Pubblicato nel 2016, "Avete ragione tutti" raccontava amori sbagliati, amicizie, notti infinite e la sensazione di avere tutta la vita davanti senza sapere bene che farne. Ci sono dischi che escono, fanno il loro giro e poi diventano ricordi. E poi ci sono quelli che, a distanza di dieci anni, continuano a trovare il modo di riportarti nello stesso posto, anche se nel frattempo ogni cosa è cambiata, si legge nelle parole che accompagnano questo speciale anniversario.

Dieci anni dopo, le canzoni del disco assumono nuovi significati, alcune fanno sorridere, altre fanno un po' male, altre sembrano scritte ieri. Mobrici le presenterà live in versione integrale, con l'obiettivo di offrire al pubblico un viaggio nel tempo fatto di emozioni condivise e memoria musicale. Ricordarci chi eravamo, farci incontrare con chi siamo diventati e regalarci qualche minuto in cui non importa molto altro, se non cantare tutti insieme è l'invito dell'artista ai fan.

Il tour celebrativo giunge dopo un 2026 intenso: Mobrici ha pubblicato il nuovo album "SUPERNOVA" conquistando l'Alcatraz di Milano, per poi esibirsi sui palchi dei principali festival estivi con il "SUPERNOVA Summer Tour 2026". La parentesi anniveraria segna così un ritorno alle origini che non profuma di nostalgia fine a sé stessa, ma dimostra l'attualità delle sue canzoni anche col passare degli anni.

Matteo Mobrici, cantautore milanese dalla scrittura diretta e autobiografica, ha saputo lasciare il segno nel panorama indie pop italiano. Fedele a uno stile essenziale ma ricco di suggestione emotiva, Mobrici continua a raccontare storie intime e universali, confermandosi tra le voci più apprezzate del cantautorato contemporaneo. Gli ultimi biglietti per la serata del 2 dicembre a Milano sono disponibili nei circuiti autorizzati.