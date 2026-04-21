MotoGP 26 rivoluziona il genere: nuove dinamiche, valutazioni e carriera espansa

MotoGP 26 introduce nuove meccaniche di gioco, valutazione dinamica dei piloti e modalità carriera ampliata con maggiore realismo e personalizzazione.

MotoGP 26 si prepara a ridefinire l'esperienza di guida videoludica con un'inedita profondità realistica. Il nuovo titolo, atteso per il 29 aprile 2026, offrirà ai giocatori la stagione ufficiale 2026 completa, riunendo 38 squadre e oltre 70 piloti, inclusi i nomi di Toprak Razgatlıoğlu e Diogo Moreira, oltre al ritorno del Gran Premio del Brasile.

Tra le maggiori novità spicca il Dynamic Rider Ratings, un sistema che trasferisce le performance reali dei piloti nel gioco. Si basa su quattro attributi fondamentali - time attack, ritmo gara, testa a testa e affidabilità - costantemente aggiornati in base ai risultati reali della stagione. Questa innovazione garantisce una griglia di partenza sempre aggiornata e vicina al vero equilibrio competitivo.



Il modello di guida è stato profondamente rivisto: l'handling è ora focalizzato sulla gestione del corpo del pilota e sul trasferimento dei pesi, rendendo ogni correzione e ogni frenata più precisa e realistica. Animazioni migliorate rafforzano il senso di immersione, mentre le modalità Arcade e Pro assicurano accessibilità per i neofiti e profondità per gli esperti.

Un'attenzione particolare è stata posta sulla modalità carriera, che si arricchisce con un nuovo paddock in 3D. I giocatori potranno vivere la vita di un pilota anche fuori dalla pista, grazie a due nuove funzionalità: le conferenze stampa del giovedì e l'introduzione di un manager personale. Ogni risposta alle domande dei giornalisti influenzerà lo sviluppo della carriera, dagli obiettivi ai rapporti con ingegneri e rivali, mentre il manager gestirà trattative e movimenti di mercato. Per la prima volta si potrà anche riscrivere la storia di veri eroi della MotoGP, partendo dalla Moto3 e scalando la gerarchia fino alla categoria regina.

La modalità Race Off offre una pausa dall'adrenalina del campionato, introducendo il circuito di Canterbury Park nel Regno Unito e nuove gare monomarca Production Bikes. I piloti potranno allenarsi su moto da strada da 1000 cc e cimentarsi in nuove discipline come Motard, Flat Track e Minibike.

Per premiare la progressione saranno disponibili oltre 100 carte collezionabili di diversa rarità, illustranti piloti e circuiti, tra cui illustrazioni firmate dall'artista giapponese Ranka Fujiwara.



La componente multiplayer è stata migliorata con cross-play, matchmaking ottimizzato e griglie complete fino a 22 giocatori (su console Nintendo limitate a 12), oltre al ritorno dello split screen per sfide offline. Completano l'offerta editor avanzati per personalizzare caschi, numeri e livree, con possibilità di condividere le proprie creazioni nella community (cross-sharing escluso per Switch).

MotoGP 26 sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, promettendo un equilibrio senza precedenti fra realismo, accessibilità, personalizzazione e competitività.