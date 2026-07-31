Necron inarrestabili: il trailer svela la fazione in Dawn of War IV

I Necron tornano a imporsi come grandi protagonisti in Warhammer 40,000: Dawn of War IV, con il terzo trailer ufficiale interamente dedicato alla loro fazione. Il filmato offre un'anticipazione sull'impronta di gioco dei Necron, noti per la loro avanzata metodica, la capacità di conquistare inesorabilmente il campo di battaglia e il dominio progressivo su Kronus. La Galassia ricorderà i suoi veri padroni sottolinea il video, mostrando le loro strategie di espansione e la restaurazione delle antiche tombe e strutture.

Al centro della loro strategia spicca la Tomb Citadel, cuore produttivo e difensivo dell'impero Necron, da cui vengono schierate legioni capaci di autoripararsi e costrutti che sfidano le leggi dello spazio e del tempo. Gli eserciti sono guidati da due comandanti di spicco: il Cronomante Thothmek, in grado di manipolare il tempo per ostacolare i nemici e potenziare la rinascita delle unità, e Ahmnok, ex sovrano di Kronus, consumato dal desiderio di annientare ogni forma di vita.

Antica. Immortale. Inarrestabile. Con questa promessa, i Necron si preparano a ricostruire il proprio regno, sfruttando la risorsa Dominio e attivando la leggendaria Power Matrix per ribaltare le sorti della guerra. Le loro tecnologie e la capacità di adattarsi nel lungo periodo li rendono tra i rivali più temibili nell'universo di Warhammer 40.000.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV sarà disponibile dal 17 settembre 2026 per PC, con un accesso anticipato di 3 giorni previsto per chi acquisterà la Commander Edition. I preordini sono già attivi con uno sconto del 10%, sia per la versione standard che per l'edizione comandante. Il lancio rappresenta solo l'inizio: il primo anno sarà arricchito da aggiornamenti gratuiti che riproporranno la modalità Crusade, nuove mappe, ulteriori modalità di gioco, nuovi comandanti, un editor di missioni e due espansioni significative della trama, tra cui l'introduzione di una nuova fazione giocabile.

Dawn of War IV punta a offrire un'esperienza RTS fantascientifica immersiva e fedele all'universo Warhammer 40,000. I giocatori potranno guidare quattro diverse fazioni in campagne non lineari, affrontare altri utenti in battaglie multigiocatore, cimentarsi nelle modalità Last Stand e Skirmish, oltre a molte altre.

L'attesa è quasi finita: la guerra per Kronus sta per ricominciare, e i Necron sono pronti a reclamare ciò che un tempo fu loro.