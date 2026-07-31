PAW Patrol: il nuovo videogioco Il Mondo dei Dinosauri lancia l'avventura preistorica

La squadra di PAW Patrol è pronta a conquistare le console con una nuova avventura ambientata nell'era dei dinosauri. Outright Games, in collaborazione con Nickelodeon, ha annunciato il lancio di PAW Patrol la Squadra dei Cuccioli: Il Mondo dei Dinosauri, ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e PC. Dal 2 ottobre 2026 il titolo sarà disponibile anche per Nintendo Switch 2.



Ambientato sull'isola dei dinosauri, già vista nel prossimo film PAW Patrol: The Dino Movie in arrivo nelle sale il mese prossimo, il gioco invita famiglie e giovani fan a unirsi a Ryder e i suoi inseparabili cuccioli per un'avventura tra preistoria e salvataggi. Il Sindaco Humdinger porta scompiglio in tutta l'isola mentre i dinosauri scompaiono, mettendo la squadra alla prova in ogni regione. Toccherà alla PAW Patrol collaborare con nuovi amici preistorici, trovare i dinosauri e riportare l'ordine, dimostrando ancora una volta che nessun dinosauro è troppo grande e nessun cucciolo è troppo piccolo.



Il gioco, pensato per famiglie e giocatori più giovani, permette di esplorare quattro colorate regioni dell'isola dei dinosauri, dalla spiaggia alla giungla fino alle pianure preistoriche e al vulcano. Ogni area è ricca di missioni di salvataggio, enigmi ambientali, minigiochi, collezionabili nascosti e infinite opportunità per scoprire un mondo preistorico pieno di vita.



I giocatori potranno vestire i panni di Chase, Marshall, Skye, Zuma, Rubble e Rocky, ognuno con abilità e veicoli unici, e passare dall'uno all'altro per superare ostacoli, completare salvataggi ed esplorare ogni angolo dell'isola. Il titolo supporta sia la modalità singola sia il gioco cooperativo locale per due persone, puntando a rendere semplice e accessibile la condivisione dell'esperienza con amici e famiglie.



La personalizzazione è un elemento chiave: raccogliendo biscottini nascosti e tesori i giocatori possono sbloccare accessori, decorazioni per i dinosauri e personalizzare i veicoli della squadra, aggiungendo un tocco di creatività all'avventura.



"Collaborare con Nickelodeon per PAW Patrol continua a essere un'opportunità straordinaria per il team, quindi siamo davvero felici che PAW Patrol la Squadra dei Cuccioli: Il Mondo dei Dinosauri sia finalmente disponibile", ha dichiarato Robin Flodin, CEO di Outright Games Group. "Fin dall'inizio, il nostro obiettivo era creare un'avventura accessibile e coinvolgente che catturasse tutto lo spirito del franchise. Siamo davvero entusiasti che ora anche le famiglie di tutto il mondo potranno vivere questa fantastica avventura."



Dal debutto nel 2013, il franchise PAW Patrol è diventato una delle serie prescolari di maggior successo, con una presenza fissa in TV, film, eventi dal vivo e giocattoli. Con Il Mondo dei Dinosauri, le famiglie possono vivere da subito le magie dell'isola preistorica insieme ai cuccioli preferiti dei bambini, in attesa di rivivere l'avventura sul grande schermo.