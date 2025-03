NEFFA: il ritorno con l’album “Canerandagio Parte 1” e un evento live a Milano

Neffa è pronto a stupire i suoi fan con il nuovo album tanto atteso, intitolato “Canerandagio Parte 1”, in uscita venerdì 18 aprile per Numero Uno (Sony Music). L’artista, con la sua riconoscibile penna e classe, si prepara a lanciare un lavoro che si prospetta come un passaggio significativo nel panorama musicale italiano.

Questo nuovo progetto arriva dopo un periodo di attesa e sarà disponibile in diverse versioni, tra cui LP black 180gr, LP sparkle, LP sparkle autografato in esclusiva per il Sony Music Store, e CD JewelBox. Neffa presenta questo album come una nuova svolta nel genere che lo ha reso celebre, confermando la sua influenza nel mondo della musica italiana.

Ma le novità non finiscono qui: Neffa si esibirà dal vivo per presentare il suo nuovo lavoro durante l’evento “Universo Neffa” prodotto da Vivo Concerti, in programma il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano. Questa sarà un’opportunità unica per i fan di celebrare insieme all’artista i momenti salienti della sua carriera, ascoltando dal vivo le nuove tracce di “Canerandagio Parte 1”.

Con il lancio imminente di questo nuovo album e l’evento live a Milano, Neffa si conferma come una delle figure di spicco nell’hip hop e nel soul italiano, pronta a regalare emozioni e nuove sonorità al suo pubblico affezionato. La sua musica continua a evolversi e a sorprendere, confermando il suo talento e la sua versatilità nel panorama musicale italiano.

Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza unica insieme a Neffa e di immergervi nelle atmosfere e nelle emozioni del suo nuovo album “Canerandagio Parte 1”.