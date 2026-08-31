New Balance SuperComp Elite v6 e Rebel v1: rivoluzione running tra corsa e gara

New Balance lancia SuperComp Elite v6 e Rebel v1: schiuma Infinion e piastre propulsive per dominare allenamenti e maratone.

New Balance segna un nuovo capitolo nella storia delle calzature da corsa ad alte prestazioni presentando ufficialmente le attesissime SuperComp Elite v6 e SuperComp Rebel v1. Si tratta di due modelli all'avanguardia pensati per formare una sinergia perfetta nell'attrezzatura di ogni podista, coprendo con tecnologie d'eccezione l'intero percorso dell'atleta, dalla preparazione quotidiana al traguardo della maratona.

L'obiettivo della casa di Boston è chiaro: offrire a ogni runner lo strumento ideale per esprimere la versione più veloce di se stesso. La strategia della linea SuperComp risponde a una duplice esigenza di allenamento e competizione, mettendo a disposizione una scarpa specifica per macinare chilometri ad alti ritmi e una super-scarpa pura progettata per frantumare i propri record personali nelle competizioni più impegnative.

Disponibile a partire dal 6 agosto al prezzo indicative di 280 euro, la SuperComp Elite v6 rappresenta la massima espressione tecnologica di New Balance per la gara. Evoluzione diretta della già apprezzata v5, la nuova Elite v6 si presenta ancora più leggera, reattiva e mirata alla prestazione sui 42,195 chilometri.

Il cuore dell'innovazione risiede nella nuova piattaforma in schiuma Infinion, la mescola più leggera e propulsiva mai sviluppata dal brand, abbinata a una piastra in fibra di carbonio completamente riprogettata per garantire una rigidità ottimale e una spinta esplosiva ad ogni falcata. A completare il pacchetto gara è la tomaia ultraleggera in mesh traslucido dotata di tecnologia FANTOMFIT, studiata per offrire una calzata avvolgente come una seconda pelle senza rinunciare al supporto strutturale indispensabile nelle fasi di massimo sforzo.

Nello sviluppo della scarpa hanno giocato un ruolo fondamentale le indicazioni e i test su strada di atleti di livello mondiale. Tra questi spicca Alex Yee, Campione del Mondo e quattro volte medagliato olimpico nel triathlon, che ha sottolineato come la v6 risulti ancora più leggera e veloce rispetto alla versione precedente con cui aveva firmato il personal best di 2:06:38 alla Maratona di Valencia. Entusiasta anche Emily Sisson, primatista americana di maratona e due volte olimpionica, che ha definito questo aggiornamento una vera e propria rivoluzione in grado di alzare l'asticella per l'intero settore delle calzature da gara.

In arrivo sul mercato il 20 agosto al prezzo di 210 euro (190 dollari listino), la SuperComp Rebel v1 si propone come la compagna di allenamento ideale per chi non vuole rinunciare alla reattività neanche durante le sessioni quotidiane. Pensata per tempo run, allenamenti di gruppo o ripetute veloci, la Rebel v1 trasferisce la dinamicità tipica delle calzature da competizione nella routine di tutti i giorni.

La struttura della scarpa combina l'ammortizzazione fluida della schiuma Infinion con una speciale piastra propulsiva progettata con precisione in termini di forma, materiali e posizionamento, capace di regalare una corsa reattiva senza risultare eccessivamente severa sulle gambe. La stabilità del mesopiede e del tallone è garantita dalla tecnologia FANTOMFIT, che assicura una calzata salda e sicura in ogni fase della rullata.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la SuperComp Rebel v1 si distingue per un peso piuma di soli 218 grammi nella versione uomo (US 9.5) e 174 grammi per la versione donna (US 7). Il profilo presenta una geometria moderna con stack height di 40 mm al tallone e 36 mm sull'avampiede, traducendosi in un drop di 4 mm perfetto per favorire un'appoggio naturale e una spinta efficace. Entrambi i modelli saranno acquistabili nei negozi New Balance, sul sito ufficiale NewBalance.com e presso i rivenditori autorizzati.